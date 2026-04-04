Какой будет спальня в 2026 году: дизайнеры назвали 10 основных трендов
- Дизайнеры рекомендуют использовать теплые природные цвета, такие как коричневый, глиняный и бежевый, для создания успокаивающей атмосферы в спальне.
- Популярность набирают текстурированные потолки, винтажная мебель, акцентные стены с узорами и "умные" технологии.
Если ваша спальня кажется скучной или устаревшей самое время обновить интерьер. Дизайнеры уже определили главные тренды 2026 года: от смелых обоев до теплых природных цветов.
Главная идея – сделать пространство более личным и уютным. Об этом пишет Good Housekeeping.
Как оформить спальню в 2026 году?
В 2026 году дизайнеры советуют обратить внимание на потолок – он больше не должен быть "пустым". Текстурированные или декорированные потолки добавляют глубины интерьеру и делают даже простую комнату интереснее и уютнее.
Текстурированные потолки в моде / Фото Amy Lamb, Native House Photography
Цвета тоже меняются. Вместо холодных оттенков в моду входят теплые природные тона – коричневый, глиняный, бежевый. Они создают ощущение спокойствия и помогают расслабиться после дня.
Дизайнеры советуют выбирать для спальни теплые природные оттенки / Фото Amanda Anderson Photography
Мебель темного дерева снова возвращается.
Винтажные или антикварные предметы имеют более живой вид и добавляют интерьеру характера, вытесняя популярные ранее серые и белые варианты.
В 2026 году популярной является темная мебель / Фото Aimee Ryan
Еще один тренд – акцентные стены с узорами. Они позволяют добавить индивидуальности без перегрузки пространства и становятся ярким центром комнаты.
В спальню возвращаются акцентные стены / Фото Amy Lamb, Native House Photography
В моде также интерьеры, которые имеют вид "собранных со временем", а не купленных сразу. Это сочетание различных вещей: старой мебели, семейных фото, необычного освещения. Такой подход создает более теплую и живую атмосферу.
"Собранные со временем" интерьеры сегодня в моде / Фото Becca Pierson, Becca Lea Photography
Обои становятся смелее: популярны глубокие, насыщенные цвета – темно-синий, сине-зеленый – в сочетании с мягкими тканями вроде льна или бархата.
Смелые обои добавляют комнате выразительности, но одновременно сохраняют уют / Фото John Cole
Технологии также проникают в спальню. Появляется больше автоматических жалюзи и освещения, которое меняется в течение дня, подстраиваясь под естественный ритм человека. Это делает пространство более комфортным для отдыха.
"Умные" жалюзи или освещение, также становятся все более популярными / Фото Joseph Kramm
Отдельный тренд – сдержанная роскошь. Мягкие изголовья кроватей, многослойный текстиль, качественные ткани и натуральное дерево создают ощущение покоя и комфорта без лишней помпезности.
В спальне будет царить тренд сдержанной роскоши / Фото Greg Powers
Даже мелочи теперь имеют значение. Дизайнеры советуют обращать внимание на детали – например, стильные коробки для салфеток или другие аксессуары, которые раньше не считали важными.
И наконец, популярности набирают "настроечные" интерьеры с глубокими цветами. Комната может быть оформлена в одной палитре с различными текстурами – это создает эффект уютного "кокона", где легко расслабиться.
Итак, главный тренд 2026 года – это индивидуальность. Спальня должна отражать ваш характер и быть местом, где действительно комфортно отдыхать.
Старое снова в моде: 4 тренда для спальни, которые возвращаются
Дизайнеры все чаще возвращаются к классике, но подают ее по-новому. В 2026 году спальня становится более уютной, "живой" и многослойной – с винтажными деталями и теплыми материалами. Об этом пишет The Spruce.
Вот что снова популярно:
- кровати с балдахином и четырьмя стойками;
- деревянные кровати тоже возвращаются;
- мебель с тканевыми "юбками – снова актуальна, но теперь без лишних рюшей – сдержанная и аккуратная;
- стены с панелями или декоративными элементами;
Традиционные кровати уходят в прошлое: чем их заменяют в 2026 году
Раньше большая кровать считалась обязательной в спальне, но сейчас все больше людей от нее отказываются.
Главная причина – нехватка места, особенно в небольших квартирах. Вместо громоздких кроватей выбирают более простые и практичные варианты.
Самый популярный – ортопедический матрас без каркаса, который кладут прямо на пол или низкую основу. Он занимает меньше места, удобен для спины и облегчает уборку.
Также часто используют раскладные диваны – днем это место для отдыха, а ночью полноценная кровать.
Кроме того, популярны футоны, модульная мебель и кресла-кровати, которые легко складываются и не загромождают пространство.