Головна ідея – зробити простір більш особистим і затишним. Про це пише Good Housekeeping.
Дивіться також Чому все більше людей відмовляються від ліжка і де обирають спати натомість
Як оформити спальню у 2026 році?
У 2026 році дизайнери радять звернути увагу на стелю – вона більше не повинна бути "порожньою". Текстуровані або декоровані стелі додають глибини інтер'єру і роблять навіть просту кімнату цікавішою та затишнішою.
Текстуровані стелі у моді / Фото Amy Lamb, Native House Photography
Кольори теж змінюються. Замість холодних відтінків у моду входять теплі природні тони – коричневий, глиняний, бежевий. Вони створюють відчуття спокою і допомагають розслабитися після дня.
Дизайнери радять обирати для спальні теплі природні відтінки / Фото Amanda Anderson Photography
Меблі темного дерева знову повертаються.
Вінтажні або антикварні предмети мають більш живий вигляд і додають інтер'єру характеру, витісняючи популярні раніше сірі та білі варіанти.
У 2026 році популярними є темні меблі / Фото Aimee Ryan
Ще один тренд – акцентні стіни з візерунками. Вони дозволяють додати індивідуальності без перевантаження простору і стають яскравим центром кімнати.
У спальню повертаються акцентні стіни / Фото Amy Lamb, Native House Photography
У моді також інтер'єри, які мають вигляд "зібраних з часом", а не куплених одразу. Це поєднання різних речей: старих меблів, сімейних фото, незвичайного освітлення. Такий підхід створює більш теплу і живу атмосферу.
"Зібрані з часом" інтер'єри сьогодні моді / Фото Becca Pierson, Becca Lea Photography
Шпалери стають сміливішими: популярні глибокі, насичені кольори – темно-синій, синьо-зелений – у поєднанні з м'якими тканинами на кшталт льону чи оксамиту.
Сміливі шпалери додають кімнаті виразності, але водночас зберігають затишок / Фото John Cole
Технології також проникають у спальню. З'являється більше автоматичних жалюзі та освітлення, яке змінюється протягом дня, підлаштовуючись під природний ритм людини. Це робить простір більш комфортним для відпочинку.
"Розумні" жалюзі чи освітлення, також стають дедалі популярнішими /Фото Joseph Kramm
Окремий тренд – стримана розкіш. М'які узголів'я ліжок, багатошаровий текстиль, якісні тканини та натуральне дерево створюють відчуття спокою і комфорту без зайвої помпезності.
У спальні пануватиме тренд стриманої розкоші / Фото Greg Powers
Навіть дрібниці тепер мають значення. Дизайнери радять звертати увагу на деталі – наприклад, стильні коробки для серветок чи інші аксесуари, які раніше не вважали важливими.
І нарешті, популярності набирають "настроєві" інтер'єри з глибокими кольорами. Кімната може бути оформлена в одній палітрі з різними текстурами – це створює ефект затишного "кокона", де легко розслабитися.
Отже, головний тренд 2026 року – це індивідуальність. Спальня має відображати ваш характер і бути місцем, де справді комфортно відпочивати.
Старе знову в моді: 4 тренди для спальні, які повертаються
Дизайнери все частіше повертаються до класики, але подають її по-новому. У 2026 році спальня стає більш затишною, "живою" і багатошаровою – з вінтажними деталями та теплими матеріалами. Про це пише The Spruce.
Ось що знову популярне:
- ліжка з балдахіном і чотирма стійками;
- дерев'яні ліжка теж повертаються;
- меблі з тканинними "спідницями – знову актуальні, але тепер без зайвих рюшів – стримані й акуратні;
- стіни з панелями або декоративними елементами;
Традиційні ліжка відходять у минуле: чим їх замінюють у 2026 році
Раніше велике ліжко вважалося обов'язковим у спальні, але зараз все більше людей від нього відмовляються.
Головна причина – брак місця, особливо в невеликих квартирах. Замість громіздких ліжок обирають простіші та практичні варіанти.
Найпопулярніший – ортопедичний матрац без каркаса, який кладуть прямо на підлогу або низьку основу. Він займає менше місця, зручний для спини і полегшує прибирання.
Також часто використовують розкладні дивани – вдень це місце для відпочинку, а вночі повноцінне ліжко.
Крім того, популярні футони, модульні меблі та крісла-ліжка, які легко складаються і не захаращують простір.