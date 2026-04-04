Главная идея – сделать пространство более личным и уютным. Об этом пишет Good Housekeeping.

Как оформить спальню в 2026 году?

В 2026 году дизайнеры советуют обратить внимание на потолок – он больше не должен быть "пустым". Текстурированные или декорированные потолки добавляют глубины интерьеру и делают даже простую комнату интереснее и уютнее.

Цвета тоже меняются. Вместо холодных оттенков в моду входят теплые природные тона – коричневый, глиняный, бежевый. Они создают ощущение спокойствия и помогают расслабиться после дня.

Мебель темного дерева снова возвращается.

Винтажные или антикварные предметы имеют более живой вид и добавляют интерьеру характера, вытесняя популярные ранее серые и белые варианты.

Еще один тренд – акцентные стены с узорами. Они позволяют добавить индивидуальности без перегрузки пространства и становятся ярким центром комнаты.

В моде также интерьеры, которые имеют вид "собранных со временем", а не купленных сразу. Это сочетание различных вещей: старой мебели, семейных фото, необычного освещения. Такой подход создает более теплую и живую атмосферу.

Обои становятся смелее: популярны глубокие, насыщенные цвета – темно-синий, сине-зеленый – в сочетании с мягкими тканями вроде льна или бархата.

Технологии также проникают в спальню. Появляется больше автоматических жалюзи и освещения, которое меняется в течение дня, подстраиваясь под естественный ритм человека. Это делает пространство более комфортным для отдыха.

Отдельный тренд – сдержанная роскошь. Мягкие изголовья кроватей, многослойный текстиль, качественные ткани и натуральное дерево создают ощущение покоя и комфорта без лишней помпезности.

Даже мелочи теперь имеют значение. Дизайнеры советуют обращать внимание на детали – например, стильные коробки для салфеток или другие аксессуары, которые раньше не считали важными.

И наконец, популярности набирают "настроечные" интерьеры с глубокими цветами. Комната может быть оформлена в одной палитре с различными текстурами – это создает эффект уютного "кокона", где легко расслабиться.

Итак, главный тренд 2026 года – это индивидуальность. Спальня должна отражать ваш характер и быть местом, где действительно комфортно отдыхать.

Старое снова в моде: 4 тренда для спальни, которые возвращаются

Дизайнеры все чаще возвращаются к классике, но подают ее по-новому. В 2026 году спальня становится более уютной, "живой" и многослойной – с винтажными деталями и теплыми материалами. Об этом пишет The Spruce.

Вот что снова популярно:

кровати с балдахином и четырьмя стойками;

деревянные кровати тоже возвращаются;

мебель с тканевыми "юбками – снова актуальна, но теперь без лишних рюшей – сдержанная и аккуратная;

стены с панелями или декоративными элементами;

