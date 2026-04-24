Не просто переклеить обои: что стоит знать о ремонте в хрущевках

Квартиры в хрущевках остаются одним из самых доступных вариантов жилья, однако во время ремонта владельцы часто сталкиваются с типичными трудностями. Большинство из них связаны с особенностями строительства: дешевыми материалами, устаревшими коммуникациями и ограниченными техническими возможностями.

На что обратить внимание при ремонте в хрущевках – рассказали эксперты Remmo.

На какие проблемы в хрущевках стоит обратить внимание?

Плохая шумо- и теплоизоляция

Тонкие стены, щели между плитами и неутепленные крыши приводят к потере тепла и проникновению шума.

Решение: дополнительная изоляция – минеральная вата, пенополистирол или другие современные материалы.

Изношенные водопроводные сети

Старые чугунные трубы часто протекают и вызывают неприятные запахи.

Решение: замена на современные пластиковые трубы, которые долговечны и устойчивы к коррозии.

Старая алюминиевая электропроводка

В большинстве хрущевок проводка не выдерживает современной нагрузки.

Решение: полная замена на медную и установка автоматов для отдельных линий.



Во время ремонта в хрущевке лучше заменить проводку

Разный уровень пола

Перепады высоты между комнатами – распространенная проблема.

Решение: демонтаж старого покрытия, выравнивание или использование специальных порогов и молдингов.

Небольшие окна

Малый размер окон ограничивает естественное освещение.

Решение: установка современных стеклопакетов без лишних перегородок для визуального увеличения пространства.

Низкие потолки

Стандартная высота – около 2,5 метра, что ограничивает дизайн-решения.

Решения: светлые оттенки, глянцевые поверхности и компактное освещение вместо массивных конструкций.

Трубы отопления в стенах

Коммуникации могут проходить внутри перегородок, что затрудняет перепланировку.

Решение: учитывать это перед демонтажем стен и использовать специальные материалы для отделки.



В хрущевках часто трубы отопления расположены в стенах

Ограниченная нагрузка на перекрытия

Плиты имеют ограничения по весу, что важно во время ремонта.

Решение: применение легких материалов, например керамзитовой стяжки.

Ограниченное пространство

Небольшая площадь квартир требует продуманных решений.

Решение: избегать массивных конструкций, использовать светлые цвета и минималистичный дизайн.

Низкая электромощность

Старая сеть не рассчитана на современное количество техники.

Решение: модернизация электросистемы или согласование увеличения мощности.

Эксперты советуют перед началом работ тщательно оценить состояние жилья и учесть ключевые проблемы, чтобы избежать дополнительных расходов в будущем.

Что стоит знать о хрущевках?

Как пишет RealExpert, хрущевки – кирпичные или панельные дома, высота которых составляет 4 – 5 этажей. Такое жилье повсеместно возводилось в Советском Союзе, в качестве реализации программы доступного жилья для граждан.

В настоящее время хрущевки являются одним из самых распространенных видов жилья в Украине. Наибольшее количество сделок на вторичном рынке недвижимости составляют сделки по купле-продаже именно таких квартир.

