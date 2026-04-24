На что обратить внимание при ремонте в хрущевках – рассказали эксперты Remmo.
На какие проблемы в хрущевках стоит обратить внимание?
- Плохая шумо- и теплоизоляция
Тонкие стены, щели между плитами и неутепленные крыши приводят к потере тепла и проникновению шума.
Решение: дополнительная изоляция – минеральная вата, пенополистирол или другие современные материалы.
- Изношенные водопроводные сети
Старые чугунные трубы часто протекают и вызывают неприятные запахи.
Решение: замена на современные пластиковые трубы, которые долговечны и устойчивы к коррозии.
- Старая алюминиевая электропроводка
В большинстве хрущевок проводка не выдерживает современной нагрузки.
Решение: полная замена на медную и установка автоматов для отдельных линий.
Во время ремонта в хрущевке лучше заменить проводку / Фото Unsplash
- Разный уровень пола
Перепады высоты между комнатами – распространенная проблема.
Решение: демонтаж старого покрытия, выравнивание или использование специальных порогов и молдингов.
- Небольшие окна
Малый размер окон ограничивает естественное освещение.
Решение: установка современных стеклопакетов без лишних перегородок для визуального увеличения пространства.
- Низкие потолки
Стандартная высота – около 2,5 метра, что ограничивает дизайн-решения.
Решения: светлые оттенки, глянцевые поверхности и компактное освещение вместо массивных конструкций.
- Трубы отопления в стенах
Коммуникации могут проходить внутри перегородок, что затрудняет перепланировку.
Решение: учитывать это перед демонтажем стен и использовать специальные материалы для отделки.
В хрущевках часто трубы отопления расположены в стенах / Фото Unsplash
- Ограниченная нагрузка на перекрытия
Плиты имеют ограничения по весу, что важно во время ремонта.
Решение: применение легких материалов, например керамзитовой стяжки.
- Ограниченное пространство
Небольшая площадь квартир требует продуманных решений.
Решение: избегать массивных конструкций, использовать светлые цвета и минималистичный дизайн.
- Низкая электромощность
Старая сеть не рассчитана на современное количество техники.
Решение: модернизация электросистемы или согласование увеличения мощности.
Эксперты советуют перед началом работ тщательно оценить состояние жилья и учесть ключевые проблемы, чтобы избежать дополнительных расходов в будущем.
Что стоит знать о хрущевках?
- Как пишет RealExpert, хрущевки – кирпичные или панельные дома, высота которых составляет 4 – 5 этажей. Такое жилье повсеместно возводилось в Советском Союзе, в качестве реализации программы доступного жилья для граждан.
- В настоящее время хрущевки являются одним из самых распространенных видов жилья в Украине. Наибольшее количество сделок на вторичном рынке недвижимости составляют сделки по купле-продаже именно таких квартир.
Какие решения в ремонте мгновенно "съедают" бюджет?
- При планировании ремонта важно учитывать, что некоторые популярные дизайнерские решения могут существенно увеличить общую стоимость работ. Речь идет не только о материалах, но и о сложности монтажа и дополнительных технических нюансах.
- В частности, к самым дорогим решениям относятся системы скрытого освещения. Они требуют сложного проектирования, дополнительных строительных конструкций и точного монтажа.
- Аналогично, встроенные элементы интерьера – ниши, подсветки, скрытые двери или системы хранения – значительно повышают расходы из-за сложности выполнения и привлечения квалифицированных специалистов.