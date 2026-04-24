На что обратить внимание при ремонте в хрущевках – рассказали эксперты Remmo.

На какие проблемы в хрущевках стоит обратить внимание?

  • Плохая шумо- и теплоизоляция

Тонкие стены, щели между плитами и неутепленные крыши приводят к потере тепла и проникновению шума.

Решение: дополнительная изоляция – минеральная вата, пенополистирол или другие современные материалы.

  • Изношенные водопроводные сети

Старые чугунные трубы часто протекают и вызывают неприятные запахи.

Решение: замена на современные пластиковые трубы, которые долговечны и устойчивы к коррозии.

  • Старая алюминиевая электропроводка

В большинстве хрущевок проводка не выдерживает современной нагрузки.

Решение: полная замена на медную и установка автоматов для отдельных линий.


Во время ремонта в хрущевке лучше заменить проводку / Фото Unsplash

  • Разный уровень пола

Перепады высоты между комнатами – распространенная проблема.

Решение: демонтаж старого покрытия, выравнивание или использование специальных порогов и молдингов.

  • Небольшие окна

Малый размер окон ограничивает естественное освещение.

Решение: установка современных стеклопакетов без лишних перегородок для визуального увеличения пространства.

  • Низкие потолки

Стандартная высота – около 2,5 метра, что ограничивает дизайн-решения.

Решения: светлые оттенки, глянцевые поверхности и компактное освещение вместо массивных конструкций.

  • Трубы отопления в стенах

Коммуникации могут проходить внутри перегородок, что затрудняет перепланировку.

Решение: учитывать это перед демонтажем стен и использовать специальные материалы для отделки.


В хрущевках часто трубы отопления расположены в стенах / Фото Unsplash

  • Ограниченная нагрузка на перекрытия

Плиты имеют ограничения по весу, что важно во время ремонта.

Решение: применение легких материалов, например керамзитовой стяжки.

  • Ограниченное пространство

Небольшая площадь квартир требует продуманных решений.

Решение: избегать массивных конструкций, использовать светлые цвета и минималистичный дизайн.

  • Низкая электромощность

Старая сеть не рассчитана на современное количество техники.

Решение: модернизация электросистемы или согласование увеличения мощности.

Эксперты советуют перед началом работ тщательно оценить состояние жилья и учесть ключевые проблемы, чтобы избежать дополнительных расходов в будущем.

Что стоит знать о хрущевках?

  • Как пишет RealExpert, хрущевки – кирпичные или панельные дома, высота которых составляет 4 – 5 этажей. Такое жилье повсеместно возводилось в Советском Союзе, в качестве реализации программы доступного жилья для граждан.
  • В настоящее время хрущевки являются одним из самых распространенных видов жилья в Украине. Наибольшее количество сделок на вторичном рынке недвижимости составляют сделки по купле-продаже именно таких квартир.

Какие решения в ремонте мгновенно "съедают" бюджет?

  • При планировании ремонта важно учитывать, что некоторые популярные дизайнерские решения могут существенно увеличить общую стоимость работ. Речь идет не только о материалах, но и о сложности монтажа и дополнительных технических нюансах.
  • В частности, к самым дорогим решениям относятся системы скрытого освещения. Они требуют сложного проектирования, дополнительных строительных конструкций и точного монтажа.
  • Аналогично, встроенные элементы интерьера – ниши, подсветки, скрытые двери или системы хранения – значительно повышают расходы из-за сложности выполнения и привлечения квалифицированных специалистов.