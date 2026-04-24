На що звернути увагу під час ремонту у хрущовках – розповіли експерти Remmo.

На які проблеми у хрущовках варто звернути увагу?

Погана шумо- та теплоізоляція

Тонкі стіни, щілини між плитами та неутеплені дахи призводять до втрати тепла і проникнення шуму.

Рішення: додаткова ізоляція – мінеральна вата, пінополістирол або інші сучасні матеріали.

Зношені водопровідні мережі

Старі чавунні труби часто протікають і спричиняють неприємні запахи.

Рішення: заміна на сучасні пластикові труби, які довговічніші та стійкі до корозії.

Стара алюмінієва електропроводка

У більшості хрущовок проводка не витримує сучасного навантаження.

Рішення: повна заміна на мідну та встановлення автоматів для окремих ліній.



Під час ремонту у хрущовкаї краще замінити проводку / Фото Unsplash

Різний рівень підлоги

Перепади висоти між кімнатами – поширена проблема.

Рішення: демонтаж старого покриття, вирівнювання або використання спеціальних порогів і молдингів.

Невеликі вікна

Малий розмір вікон обмежує природне освітлення.

Рішення: встановлення сучасних склопакетів без зайвих перегородок для візуального збільшення простору.

Низькі стелі

Стандартна висота – близько 2,5 метра, що обмежує дизайн-рішення.

Рішення: світлі відтінки, глянцеві поверхні та компактне освітлення замість масивних конструкцій.

Труби опалення в стінах

Комунікації можуть проходити всередині перегородок, що ускладнює перепланування.

Рішення: враховувати це перед демонтажем стін і використовувати спеціальні матеріали для оздоблення.



У хрущовках часто труби опалення розташовані у стінах / Фото Unsplash

Обмежене навантаження на перекриття

Плити мають обмеження по вазі, що важливо під час ремонту.

Рішення: застосування легких матеріалів, наприклад керамзитової стяжки.

Обмежений простір

Невелика площа квартир вимагає продуманих рішень.

Рішення: уникати масивних конструкцій, використовувати світлі кольори та мінімалістичний дизайн.

Низька електропотужність

Стара мережа не розрахована на сучасну кількість техніки.

Рішення: модернізація електросистеми або погодження збільшення потужності.

Експерти радять перед початком робіт ретельно оцінити стан житла та врахувати ключові проблеми, щоб уникнути додаткових витрат у майбутньому.

Що варто знати про хрущовки?

Як пише RealExpert, хрущовки – цегляні або панельні будинки, висота яких становить 4 – 5 поверхів. Таке житло повсюдно зводилося в Радянському Союзі, у якості реалізації програми доступного житла для громадян.

На даний час хрущовки є одним із найпоширеніших видів житла в Україні. Найбільшу кількість угод на вторинному ринку нерухомості складають угоди із купівлі-продажу саме таких квартир.

