Такие обои уже никто не клеит: дизайнеры признались, как оформить стены

В 2026 году дизайн стен диктует совсем другие правила. На первый план выходят текстуры, экологичность и технологии, которые превращают ремонт в настоящее искусство.

Какие обои уже не используют и чем их заменить – расскажет Livingetc.

Действительно ли обои больше не актуальны?

Традиционное оклеивание комнат обоями теряет популярность. Ему на смену приходят:

Жидкие обои, которые добавляют глубины и фактурности;

Декоративное штукатурка с эффектом бетона или шелка;

Панели из дерева или пробки, которые играют светом и тенью, создавая атмосферу пространства.

Такие решения делают стены более "живыми", в отличие от плоских и безликих бумажных поверхностей.

Какие цвета актуальны?

Как пишут в блоге Martha Stewart, 2026 год отдает предпочтение сложным приглушенным оттенкам:

терракотовый;

глубокий оливковый;

пристальный голубой;

металлизированные тона.

Они способны выступать как самостоятельный акцент или гармоничный фон для интерьера.



Дизайнеры признались, как оформить стены / Фото Pinterest

Как сделать стены более интересными?

Стены становятся интерактивными:

покрытие с функцией очистки воздуха;

встроенная LED-подсветка;

возможность менять вид стен в зависимости от времени суток или настроения.

На пике тренда - гиперреалистичные природные текстуры: мох, камень, древесина или вода. Такие стены создают ощущение природной гармонии и помогают восстанавливать баланс после рабочего дня.

Трендом становится арт-декор на стенах:

авторская роспись,

тканевые панно или сочетание различных фактур в одной комнате.

Идеально гладкие поверхности сегодня считаются безликими. Ремонт 2026 – это создание индивидуального пространства, который отражает характер владельца, дарит комфорт и гармонию и работает на все органы чувств.

В какие цвета покрасить гостиную в 2026 году?

При выборе цвета для гостиной эксперты советуют ориентироваться на нейтральные и сбалансированные оттенки, которые будут оставаться актуальными в течение многих лет. К таким цветам относятся:

greige – сочетание серого и бежевого сочетание серого и бежевого,

мягкие зеленые оттенки, напоминающие естественные лиственные тона,

и глубокие синие цвета, которые придают помещению ощущение покоя и стабильности.

Выбор таких цветов имеет несколько преимуществ: они легко сочетаются с мебелью и декором, создают ощущение пространства и гармонии, а также позволяют делать изменения в интерьере без радикального перекрашивания.

Например, на нейтральном фоне можно менять акценты с помощью текстиля, декоративных элементов или освещения, что делает дизайн более гибким и долговечным.