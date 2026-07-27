Без этого ремонт может стать страшным сном: что следует сделать еще до начала работ

Многие начинающие ремонт задумываются, стоит ли тратить деньги на дизайн-проект. Одни считают его излишней роскошью, другие инвестицией, которая помогает избежать дорогостоящих ошибок. На самом деле, ответ зависит не только от бюджета, но и от того, насколько сложным будет ремонт.

24 Канал пообщался с львовянкой Наталией, которая вместе с мужем сделала первый ремонт в новостройке. Она рассказала, как дизайн-проект помог им организовать процесс и почему сейчас они не сожалеют об этом решении.

Что такое дизайн-проект?

Дизайн-проект – это не только красивые картинки будущей квартиры. Полноценный проект обычно содержит:

планирование помещений,

расположение мебели,

схемы освещения, электричества и сантехники,

чертеж для строителей,

а также 3D-визуализации, помогающие понять, как будет выглядеть интерьер после завершения ремонта.

Именно благодаря такому плану можно заранее увидеть возможные недостатки и исправить их еще до начала работ, когда изменения стоят гораздо дешевле.



Что такое дизайн-проект и действительно ли он нужен / Фото Unsplash

Помог ли дизайн-проект организовать процесс?

По словам Натальи, дизайн-проект действительно упростил ремонт. Уже на этапе разработки они могли увидеть, как будут смотреться все комнаты вместе с мебелью.

В проекте уже была вся мебель, поэтому мы сразу видели, как все должно выглядеть. Конечно, мы несколько раз меняли планирование, но когда окончательно все утвердили, дальше было гораздо проще.

– рассказала она.

Хотя во время работы над проектом супруги несколько раз меняли отдельные решения, сделать это на бумаге было проще, чем уже после начала ремонта. Еще одним преимуществом стали готовые визуализации. Наталья говорит, что они значительно упростили общение с продавцами мебели и отделочных материалов.

В результате супругам не приходилось объяснять свои идеи "на словах", а риск купить вещи, которые не сочетались между собой, стал значительно меньше.

Можно ли обойтись без дизайн-проекта?

Специалисты отмечают, что для простого косметического ремонта полный дизайн-проект не всегда необходимо. Однако, если речь идет о новостройке, где нужно планировать электричество, освещение, сантехнику, расположение мебели и систем хранения, он может сэкономить не только время, но и средства. Особенно ценны чертежи для строителей.

Они уменьшают количество недоразумений при ремонте, помогают разным мастерам работать по единому плану и минимизируют риск переработок.