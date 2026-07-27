24 Канал поспілкувався з львів'янкою Наталією, яка разом із чоловіком зробила перший ремонт у новобудові. Вона розповіла, як дизайн-проєкт допоміг їм організувати процес і чому зараз вони не шкодують про це рішення.

Що таке дизайн-проєкт?

Дизайн-проєкт – це не лише красиві картинки майбутньої квартири. Повноцінний проєкт зазвичай містить:

планування приміщень,

розташування меблів,

схеми освітлення, електрики та сантехніки,

креслення для будівельників,

а також 3D-візуалізації, які допомагають зрозуміти, як виглядатиме інтер'єр після завершення ремонту.

Саме завдяки такому плану можна заздалегідь побачити можливі недоліки та виправити їх ще до початку робіт, коли зміни коштують значно дешевше.



Що таке дизайн-проєкт та чи справді він потрібен / Фото Unsplash

Чи допоміг дизайн-проєкт організувати процес?

За словами Наталії, дизайн-проєкт справді спростив ремонт. Уже на етапі розробки вони могли побачити, як виглядатимуть усі кімнати разом із меблями.

У проєкті вже були всі меблі, тому ми відразу бачили, як усе має виглядати. Звісно, ми кілька разів змінювали планування, але коли остаточно все затвердили, далі було набагато простіше,

– розповіла вона.

Хоча під час роботи над проєктом подружжя кілька разів змінювало окремі рішення, зробити це на папері було значно простіше, ніж уже після початку ремонту. Ще однією перевагою стали готові візуалізації. Наталія каже, що вони значно спростили спілкування з продавцями меблів і оздоблювальних матеріалів.

У результаті подружжю не доводилося пояснювати свої ідеї "на словах", а ризик купити речі, які не поєднувалися між собою, став значно меншим.

Чи можна обійтися без дизайн-проєкту?

Фахівці зазначають, що для простого косметичного ремонту повний дизайн-проєкт не завжди є необхідністю. Проте якщо йдеться про новобудову, де потрібно планувати електрику, освітлення, сантехніку, розташування меблів і систем зберігання, він може заощадити не лише час, а й кошти. Особливо цінними є креслення для будівельників.

Вони зменшують кількість непорозумінь під час ремонту, допомагають різним майстрам працювати за єдиним планом і мінімізують ризик переробок.