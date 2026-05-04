Забудете о налете и ежедневной уборке: какой цвет плитки выбрать для ванны
- Светло-серые, бежевые и песочные цвета плитки в ванной помогают маскировать загрязнения.
- Классические шторки для душа считаются устаревшим элементом в дизайне ванной комнаты 2026 года.
Ванная комната – одно из самых "требовательных" мест в доме, где постоянная влага, капли воды и мыльный налет быстро портят вид поверхностей. Однако правильный выбор цвета плитки может существенно уменьшить видимость загрязнений и даже сократить частоту уборки, утверждают дизайнеры интерьеров и профильные издания.
Какой цвет плитки выбрать для ванны – рассказали эксперты издания Better Homes & Gardens.
Какие цвета создают больше всего проблем?
Эксперты сходятся во мнении: крайности – не лучшее решение. Белоснежная плитка, несмотря на свою популярность, мгновенно "выдает" любые недостатки – от капель воды до известкового налета. Из-за отсутствия теней даже незначительные загрязнения становятся заметными, а значит, нуждаются в частой уборке.
Не менее проблемными являются и темные оттенки – черный, темно-синий или шоколадный. На них высохшие капли выглядят как светлые пятна, особенно если поверхность глянцевая.
Какие цвета выбрать взамен?
Зато самыми практичными считаются:
- светло-серые,
- бежевые,
- песочные цвета.
Они близки к естественному оттенку высохшего мыла и известкового налета, поэтому загрязнения на них почти незаметны. Также хорошо работают сложные серо-коричневые тона (тауп) – они не создают "стерильного" эффекта и одновременно маскируют следы использования.
Дизайнеры советуют бежевые и песочные цвета плитки / Фото Pexels
Почему цвет – это еще не все?
Специалисты Real Simple отмечают: на практичность влияет не только цвет, но и текстура плитки.
- Матовая или сатиновая поверхность лучше скрывает разводы, чем глянцевая.
- Фактурные или рельефные покрытия "размывают" контуры пятен.
- Плитка с узором (имитация камня, бетона или тераццо) помогает визуально замаскировать грязь благодаря пестрой структуре.
Если хотите реже убирать ванную, стоит отказаться от крайностей и выбрать нейтральную "золотую середину" – светло-серые, бежевые или песочные оттенки с матовой или текстурной поверхностью. Такой подход не только упростит уход, но и сделает интерьер более универсальным и долговечным.
Фактурные покрытия "размывают" контуры пятен / Фото Pexels
Какой элемент ванны считается устаревшим в 2026 году?
- В 2026 году дизайн ванных комнат уверенно движется в сторону минимализма, гигиеничности и долговечных материалов. Именно поэтому классические шторки для душа все чаще называют устаревшим решением – как с эстетической, так и с практической точки зрения. Еще несколько лет назад они были стандартом: дешевые, просты в установке и доступны в любом дизайне. Но сегодня их недостатки стали слишком очевидными.
- Из-за постоянной влаги тканевые или пластиковые шторы быстро покрываются плесенью и бактериями, даже при регулярном уходе. Их нужно часто стирать или вообще заменять, что в долгосрочной перспективе не так уж и выгодно.
- Кроме того, шторки имеют сугубо бытовые неудобства, знакомые почти каждому: они прилипают к телу во время душа, сдвигаются, пропускают воду на пол и создают ощущение "временности" интерьера. В визуальном плане это также проигрышный вариант – даже новая штора часто удешевляет вид ванной комнаты и нарушает целостность дизайна.