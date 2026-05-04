Забудете о налете и ежедневной уборке: какой цвет плитки выбрать для ванны

Ванная комната – одно из самых "требовательных" мест в доме, где постоянная влага, капли воды и мыльный налет быстро портят вид поверхностей. Однако правильный выбор цвета плитки может существенно уменьшить видимость загрязнений и даже сократить частоту уборки, утверждают дизайнеры интерьеров и профильные издания.

Какой цвет плитки выбрать для ванны – рассказали эксперты издания Better Homes & Gardens.

Смотрите также Какие цвета делают спальню мрачной и неуютной: антирейтинг дизайнеров

Какие цвета создают больше всего проблем?

Эксперты сходятся во мнении: крайности – не лучшее решение. Белоснежная плитка, несмотря на свою популярность, мгновенно "выдает" любые недостатки – от капель воды до известкового налета. Из-за отсутствия теней даже незначительные загрязнения становятся заметными, а значит, нуждаются в частой уборке.

Не менее проблемными являются и темные оттенки – черный, темно-синий или шоколадный. На них высохшие капли выглядят как светлые пятна, особенно если поверхность глянцевая.

Какие цвета выбрать взамен?

Зато самыми практичными считаются:

светло-серые,

бежевые,

песочные цвета.

Они близки к естественному оттенку высохшего мыла и известкового налета, поэтому загрязнения на них почти незаметны. Также хорошо работают сложные серо-коричневые тона (тауп) – они не создают "стерильного" эффекта и одновременно маскируют следы использования.



Дизайнеры советуют бежевые и песочные цвета плитки / Фото Pexels

Почему цвет – это еще не все?

Специалисты Real Simple отмечают: на практичность влияет не только цвет, но и текстура плитки.

Матовая или сатиновая поверхность лучше скрывает разводы, чем глянцевая.

лучше скрывает разводы, чем глянцевая. Фактурные или рельефные покрытия "размывают" контуры пятен.

"размывают" контуры пятен. Плитка с узором (имитация камня, бетона или тераццо) помогает визуально замаскировать грязь благодаря пестрой структуре.

Если хотите реже убирать ванную, стоит отказаться от крайностей и выбрать нейтральную "золотую середину" – светло-серые, бежевые или песочные оттенки с матовой или текстурной поверхностью. Такой подход не только упростит уход, но и сделает интерьер более универсальным и долговечным.



Фактурные покрытия "размывают" контуры пятен / Фото Pexels

Какой элемент ванны считается устаревшим в 2026 году?