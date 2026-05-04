Який колір плитки обрати для ванни – розповіли експерти видання Better Homes & Gardens.
Які кольори створюють найбільше проблем?
Експерти сходяться на думці: крайнощі – не найкраще рішення. Білосніжна плитка, попри свою популярність, миттєво "видає" будь-які недоліки – від крапель води до вапняного нальоту. Через відсутність тіней навіть незначні забруднення стають помітними, а отже, потребують частого прибирання.
Не менш проблемними є й темні відтінки – чорний, темно-синій чи шоколадний. На них висохлі краплі виглядають як світлі плями, особливо якщо поверхня глянцева.
Які кольори обрати натомість?
Натомість найпрактичнішими вважаються:
- світло-сірі,
- бежеві,
- пісочні кольори.
Вони близькі до природного відтінку висохлого мила та вапняного нальоту, тому забруднення на них майже непомітні. Також добре працюють складні сіро-коричневі тони (тауп) – вони не створюють "стерильного" ефекту та водночас маскують сліди використання.
Дизайнери радять бежеві та пісочні кольори плитки / Фото Pexels
Чому колір – це ще не все?
Фахівці Real Simple наголошують: на практичність впливає не тільки колір, а й текстура плитки.
- Матова або сатинова поверхня краще приховує розводи, ніж глянцева.
- Фактурні або рельєфні покриття "розмивають" контури плям.
- Плитка з візерунком (імітація каменю, бетону чи тераццо) допомагає візуально замаскувати бруд завдяки строкатій структурі.
Якщо хочете рідше прибирати ванну, варто відмовитися від крайнощів і обрати нейтральну "золоту середину" – світло-сірі, бежеві чи пісочні відтінки з матовою або текстурною поверхнею. Такий підхід не лише спростить догляд, а й зробить інтер'єр більш універсальним і довговічним.
Фактурні покриття "розмивають" контури плям / Фото Pexels
Який елемент ванни вважається застарілим у 2026 році?
- У 2026 році дизайн ванних кімнат впевнено рухається у бік мінімалізму, гігієнічності та довговічних матеріалів. Саме тому класичні шторки для душу дедалі частіше називають застарілим рішенням – як з естетичної, так і з практичної точки зору. Ще кілька років тому вони були стандартом: дешеві, прості в установці й доступні в будь-якому дизайні. Але сьогодні їхні недоліки стали занадто очевидними.
- Через постійну вологу тканинні або пластикові штори швидко вкриваються цвіллю та бактеріями, навіть за регулярного догляду. Їх потрібно часто прати або взагалі замінювати, що в довгостроковій перспективі не так уже й вигідно.
- Крім того, шторки мають суто побутові незручності, знайомі майже кожному: вони прилипають до тіла під час душу, зсуваються, пропускають воду на підлогу й створюють відчуття "тимчасовості" інтер'єру. У візуальному плані це також програшний варіант – навіть нова штора часто здешевлює вигляд ванної кімнати та порушує цілісність дизайну.