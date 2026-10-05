Не белый и не бежевый: какой цвет унитаза стал новым трендом

Белый унитаз на протяжении десятилетий считался беспроигрышной классикой для ванной комнаты. Однако в 2026 году дизайнеры все чаще предлагают отойти от привычного белого цвета и обратить внимание на более темные, выразительные оттенки.

Как отмечают эксперты Top.pl, один из этих цветов уже стал настоящим трендом.

Почему белый унитаз больше не является единственным вариантом?

Белые унитазы долгое время доминировали в польских и украинских домах. Они:

легко сочетаются практически с любой плиткой,

визуально не перегружают пространство,

создают ощущение чистоты.

Но современные интерьеры становятся смелее. Ванную комнату все чаще оформляют не только как чисто практическое помещение, но и как полноценную часть дизайна дома. Именно поэтому на смену традиционной белой сантехнике приходят цветные модели – от сдержанного серого до насыщенного черного.

Какой цвет унитаза сейчас считается самым модным?

Именно темная сантехника способна кардинально изменить облик ванной комнаты. Черный унитаз особенно эффектно смотрится на фоне белых, кремовых, бежевых или серых стен. Он создает контраст и может стать главным акцентом в помещении.

В то же время совсем не обязательно выбирать яркие или неоновые оттенки. Современная тенденция скорее заключается в приглушенных и элегантных цветах, которые легко вписываются в общий интерьер.



Черный унитаз выглядит красиво и эффектно / Фото Unsplash

Практичен ли черный унитаз?

У черной сантехники есть один заметный недостаток – на темной поверхности хорошо видны загрязнения и следы от воды. Поэтому такой унитаз потребует регулярного ухода. Если для вас важно, чтобы сантехника долго выглядела чистой без частой уборки, классический белый вариант может оказаться более практичным. В то же время поклонники черной сантехники выбирают ее именно за эффектный вид. Она придает ванной комнате современный вид и может сделать даже простой интерьер более дорогим на вид.

Какие еще цвета стоит рассмотреть?

Если полностью черная сантехника кажется слишком смелым решением, есть несколько альтернатив.

Серый станет своеобразным компромиссом между белым и черным. Он не создает такого резкого контраста, но в то же время выглядит стильно и современно. Особенно удачно серый сочетается с бетоном, натуральным камнем и деревом. Такой вариант подойдет тем, кто хочет придать интерьеру характер, но не готов к очень темной сантехнике.

станет своеобразным компромиссом между белым и черным. Он не создает такого резкого контраста, но в то же время выглядит стильно и современно. Особенно удачно серый сочетается с бетоном, натуральным камнем и деревом. Такой вариант подойдет тем, кто хочет придать интерьеру характер, но не готов к очень темной сантехнике. Еще смелее выглядят графитовый, темно-зеленый и темно-синий оттенки. Они сразу привлекают внимание и могут стать центральным элементом дизайна.

В то же время цвет – не единственный фактор, влияющий на внешний вид унитаза. Сегодня производители используют различные материалы, в частности:

фарфор,

нержавеющую сталь,

композиты и синтетические смолы.

Они отличаются не только внешним видом, но и фактурой, блеском и особенностями ухода. Поэтому перед покупкой стоит оценить не только цвет, но и то, насколько он будет сочетаться с плиткой, мебелью, смесителями и другой сантехникой.