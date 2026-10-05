Як зазначають експерти Top.pl, один із цих кольорів уже став справжнім трендом.

Чому білий унітаз більше не є єдиним варіантом?

Білі унітази довго домінували в польських та українських оселях. Вони:

легко поєднуються практично з будь-якою плиткою,

візуально не перевантажують простір,

створюють відчуття чистоти.

Та сучасні інтер'єри стають сміливішими. Ванну кімнату дедалі частіше оформлюють не лише як суто практичне приміщення, а як повноцінну частину дизайну оселі. Саме тому на зміну традиційній білій сантехніці приходять кольорові моделі – від стриманого сірого до насиченого чорного.

Який колір унітаза зараз вважають наймоднішим?

Саме темна сантехніка здатна кардинально змінити вигляд ванної кімнати. Чорний унітаз особливо ефектно виглядає на тлі білих, кремових, бежевих або сірих стін. Він створює контраст і може стати головним акцентом у приміщенні.

Водночас зовсім не обов'язково обирати яскраві або неонові відтінки. Сучасна тенденція радше полягає у приглушених та елегантних кольорах, які легко вписати в загальний інтер'єр.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на



Чорний унітаз виглядає гарно та ефектно / Фото Unsplash

Чи практичний чорний унітаз?

У чорної сантехніки є один помітний недолік – на темній поверхні добре видно забруднення та сліди від води. Тому такий унітаз потребуватиме регулярного догляду. Якщо для вас важливо, щоб сантехніка довго виглядала чистою без частого прибирання, класичний білий варіант може виявитися практичнішим. Водночас прихильники чорної сантехніки обирають її саме за ефектний вигляд. Вона надає ванній кімнаті сучасності та може зробити навіть простий інтер'єр дорожчим на вигляд.

Які ще кольори варто розглянути?

Якщо повністю чорна сантехніка здається занадто сміливим рішенням, є кілька альтернатив.

Сірий стане своєрідним компромісом між білим і чорним. Він не створює такого різкого контрасту, але водночас виглядає стильно та сучасно. Особливо вдало сірий поєднується з бетоном, натуральним каменем і деревом. Такий варіант підійде тим, хто хоче додати інтер'єру характеру, але не готовий до дуже темної сантехніки.

стане своєрідним компромісом між білим і чорним. Він не створює такого різкого контрасту, але водночас виглядає стильно та сучасно. Особливо вдало сірий поєднується з бетоном, натуральним каменем і деревом. Такий варіант підійде тим, хто хоче додати інтер'єру характеру, але не готовий до дуже темної сантехніки. Ще сміливіше виглядають графітовий, темно-зелений та темно-синій відтінки. Вони одразу привертають увагу та можуть стати центральним елементом дизайну.

Водночас колір – не єдиний фактор, який впливає на зовнішній вигляд унітаза. Сьогодні виробники використовують різні матеріали, зокрема:

порцеляну,

нержавіючу сталь,

композити та синтетичні смоли.

Вони відрізняються не лише зовнішнім виглядом, а й фактурою, блиском та особливостями догляду. Тому перед покупкою варто оцінити не тільки колір, а й те, наскільки він пасуватиме до плитки, меблів, змішувачів та іншої сантехніки.