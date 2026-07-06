Почему ремонт небольшой ванной комнаты может обойтись дороже: мастер объяснил неочевидную причину

Многие считают, что чем меньше ванная комната, тем дешевле обойдется ее ремонт. Однако на практике это правило действует не всегда.

По словам мастера-плиточника Александра Лысого, стоимость ремонта зависит не столько от площади помещения, сколько от сложности работ и дизайнерских решений. Об этом он рассказал в комментарии УНИАН.

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Почему небольшая ванная комната иногда обходится дороже просторной?

По словам мастера, основной фактор, влияющий на итоговую цену, – это сложность выполнения работ. Больше всего удорожают ремонт:

ниши из плитки;

встроенные полки;

двери скрытого монтажа с плитковыми откосами;

облицовка сантехники;

обрезка плитки под углом 45 градусов;

нестандартные дизайнерские решения.

Именно такие элементы значительно увеличивают объем работы, независимо от того, имеет ли ванная 4 квадратных метра или 10.

Почему маленькие ванные комнаты иногда дороже?

Александр Лысый отметил, что если сравнивать две простые ванные комнаты одинаковой комплектации, но разной площади, то меньшая действительно может стоить дороже в пересчете на квадратный метр.

Причина проста: установка сантехники, монтаж бойлера, душевой кабины или унитаза обходятся практически одинаково, независимо от размера помещения. В небольшой ванной эти постоянные расходы распределяются на меньшую площадь. В среднем разница составляет около 10–20%.

По словам мастера, даже компактное помещение может оказаться дороже большого, если заказчик выбирает сложный дизайн. Например, декоративная кнопка сливного механизма, облицованная плиткой, скрытая вентиляционная решетка, плитковый умывальник или большое количество ниш могут значительно увеличить бюджет ремонта.

Стоимость ремонта зависит от сложности дизайна / Фото Unsplash

Когда большая ванная обходится дороже?

В то же время просторная ванная комната далеко не всегда является более дешевым вариантом. С увеличением площади владельцы часто добавляют элементы, которых нет в компактных помещениях:

отдельную ванну и душевую кабину;

перегородки, облицованные плиткой;

биде;

скрытые двери;

декоративные полки; дополнительные ниши.

Все это увеличивает сложность ремонта и, соответственно, его стоимость.

От чего зависит окончательная цена?

Эксперт отмечает, что универсальной формулы расчета не существует. Каждый проект имеет свои особенности, поэтому главным фактором остается не площадь ванной комнаты, а количество сложных работ, декоративных элементов и уровень их выполнения. Именно поэтому небольшая ванная не всегда означает меньшие затраты, а иногда ее ремонт может обойтись даже дороже, чем обустройство просторного помещения.