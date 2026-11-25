Многие владельцы посудомоечных машин выбирают короткие программы, надеясь сэкономить электроэнергию. Однако режим, который работает более 3 часов, может оказаться значительно более экономичным, чем быстрая мойка.

Почему так происходит и какую программу лучше выбирать каждый день – рассказывает Juginfo.

Почему экорежим посудомоечной машины длится так долго?

Главный секрет экономной мойки заключается не в скорости, а в температуре воды и ее количестве. Больше всего электроэнергии посудомоечная машина тратит на нагрев воды. В экорежиме ее используют меньше, а температура обычно ниже.

Например, во время интенсивной мойки вода может нагреваться до 65 градусов, тогда как в экопрограмме – примерно до 50 градусов. Чтобы эффективно удалить жир и остатки пищи при более низкой температуре, посуду дольше замачивают и моют. Именно поэтому цикл может длиться более трех часов.

Сколько электроэнергии потребляет посудомоечная машина в экорежиме?

По данным производителя бытовой техники Miele, экологический режим может потреблять примерно 0,5–0,8 киловатта в час электроэнергии за цикл. Для сравнения: другие программы с аналогичной эффективностью мытья могут потреблять 1–1,2 киловатта в час.

Эксперты сравнили затраты на различные режимы. При пяти запусках в неделю использование экорежима обходилось примерно на 30 % дешевле, чем стандартные программы на тех же устройствах. Таким образом, более короткий цикл не обязательно означает меньшие счета за электроэнергию. Иногда более длительная мойка помогает существенно сэкономить.



Сколько электроэнергии потребляет посудомоечная машина / Фото Unsplash

Хорошо ли отмывает посуду экопрограмма?

Экопрограммы разработаны для мытья посуды с обычной степенью загрязнения и проходят специальные испытания на эффективность. Их использование также предусмотрено европейскими требованиями к энергоэффективности бытовой техники.

В компании Miele отмечают, что длительная работа в таком режиме не создает существенной дополнительной нагрузки на детали посудомоечной машины. В то же время для сильно загрязненной посуды, засохших остатков пищи или пригоревшего жира может понадобиться более интенсивная программа.

Что еще можно сделать, чтобы сэкономить электроэнергию при мытье посуды?

Расходы зависят не только от выбранной программы, но и от привычек владельцев. Чтобы снизить потребление электроэнергии и воды, стоит:

Запускать машину при полной загрузке. Мыть несколько тарелок отдельным циклом обычно невыгодно.

Мыть несколько тарелок отдельным циклом обычно невыгодно. Не перегружать корзины. Посуда не должна блокировать распылители.

Посуда не должна блокировать распылители. Выбирать экорежим для ежедневной мойки. Он лучше всего подходит для посуды с обычными загрязнениями.

Он лучше всего подходит для посуды с обычными загрязнениями. Использовать быструю программу только при необходимости. Она пригодится, когда чистая посуда нужна срочно.

Таким образом, для повседневной мойки экорежим обычно выгоднее быстрой программы. Хотя приходится ждать дольше, такая привычка поможет сократить расходы на электроэнергию.