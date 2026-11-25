Чому так відбувається та яку програму краще обирати щодня – розповідає Juginfo.

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Чому екорежим посудомийної машини триває так довго?

Головний секрет економного миття полягає не в швидкості, а в температурі води та її кількості. Найбільше електроенергії посудомийна машина витрачає на нагрівання води. В екорежимі її використовують менше, а температура зазвичай нижча.

Наприклад, під час інтенсивного миття вода може нагріватися до 65 градусів, тоді як в екопрограмі – приблизно до 50 градусів. Щоб ефективно видалити жир і залишки їжі за нижчої температури, посуд довше замочують і миють. Саме тому цикл може тривати понад три години.

Скільки електроенергії споживає посудомийна машина в екорежимі?

За даними виробника побутової техніки Miele, екологічний режим може споживати приблизно 0,5 – 0,8 кіловата на годину електроенергії за цикл. Для порівняння, інші програми з аналогічною ефективністю миття можуть потребувати 1 – 1,2 кіловата на годину.

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Експерти порівняли витрати на різні режими. За п'яти запусків на тиждень використання екорежиму обходилося приблизно на 30% дешевше, ніж стандартні програми на тих самих пристроях. Отже, коротший цикл не обов'язково означає менші рахунки за електроенергію. Іноді довше миття допомагає суттєво заощадити.



Скільки електроенергії споживає посудомийна машина / Фото Unsplash

Чи добре відмиває посуд екологічна програма?

Екопрограми розроблені для миття посуду зі звичайним ступенем забруднення та проходять спеціальні випробування ефективності. Їх використання також передбачене європейськими вимогами до енергоефективності побутової техніки.

У Miele зазначають, що тривала робота в такому режимі не створює суттєвого додаткового навантаження на деталі посудомийної машини. Водночас для сильно забрудненого посуду, засохлих залишків їжі або пригорілого жиру може знадобитися інтенсивніша програма.

Як ще заощадити електроенергію під час миття посуду?

Витрати залежать не лише від обраної програми, а й від звичок власників. Щоб зменшити споживання електроенергії та води, варто:

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Запускати машину за повного завантаження. Мити кілька тарілок окремим циклом зазвичай невигідно.

Мити кілька тарілок окремим циклом зазвичай невигідно. Не перевантажувати кошики. Посуд не повинен блокувати розбризкувачі.

Посуд не повинен блокувати розбризкувачі. Обирати екорежим для щоденного миття. Він найкраще підходить для посуду зі звичайними забрудненнями.

Він найкраще підходить для посуду зі звичайними забрудненнями. Використовувати швидку програму лише за потреби. Вона стане в пригоді, коли чистий посуд потрібен терміново.

Отже, для повсякденного миття екорежим зазвичай вигідніший за швидку програму. Хоча доводиться чекати довше, така звичка допоможе зменшити витрати на електроенергію.