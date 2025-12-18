5 растений, которые нельзя держать дома на Рождество
- Эксперты предупреждают, что такие рождественские растения, как падуб, амариллис, тис, пуансеттия и омела могут быть опасными для людей и животных из-за токсичных свойств.
- Их следует держать подальше от детей и домашних любимцев.
Декорирование дома зимними растениями к Рождеству – одна из традиций этого праздника. Впрочем, стоит быть осторожными. Часть праздничной зелени может быть опасной для животных и людей.
Эксперты назвали самые распространенные рождественские растения, которые скрывают опасность, передает 24 Канал со ссылкой на House Beautiul.
Какие рождественские растения могут представлять угрозу?
Падуб
Кусты падуба яркие и очень праздничные, но их ягоды и листья опасны как для животных, так и для людей. Если их проглотить, листья могут поцарапать рот, горло и кишечник, а ягоды способны вызвать сильное недомогание.
С падубом следует быть осторожным / Фото Pexels
Амариллис
Это эффектный цветок, который часто дарят и используют как праздничное украшение. Однако и луковица, и цветы амариллиса содержат токсины, в частности ликорин и другие алкалоиды, которые очень опасны для животных. Самые распространенные симптомы отравления: рвота, слюнотечение, боль в животе и дрожь. В более тяжелых случаях возможны вялость, падение артериального давления и даже судороги.
Тис
Даже небольшой кусочек этого растения может вызвать сильное отравление, мышечную слабость и внезапную сердечную недостаточность у животных. Ягоды тиса являются привлекательными извне, поэтому стоит держать домашних любимцев подальше от тиса – как в саду, так и в горшках или праздничных композициях.
Это растение одинаково опасно и для людей / Фото Pexels
Пуансеттия
Одно из самых известных рождественских растений, пуансеттия, точно не является безопасным для животных: почти все его части ядовиты. Молочно-белый сок растения содержит вещества, которые могут вызвать раздражение как у людей, так и у наших пушистых друзей. Небольшое количество вряд ли серьезно отравит собаку, но большая доза может привести к рвоте, слюнотечения и вялости.
Омела
Омелу обычно вешают высоко, вне досягаемости, но если у вас кот, который любит лазить, будьте особенно внимательны. У животных и людей это растение может вызвать тошноту, рвоту и даже галлюцинации.
Омелу можно трогать, но ни в коем случае нельзя употреблять внутрь / Фото Pexels
Какими растениями можно заменить новогоднюю елку?
Как пишет St Peters Garden Centre, эти 10 комнатных растений прекрасно заменят елку:
- Фикус лирата – популярное и любимое растение, за которым на самом деле легко ухаживать. Можно выбрать компактный или высокий вариант. Требует много света, защиты от сквозняков и умеренного полива.
- Сансевиерия – одно из самых неприхотливых растений. Требует минимального полива и не прихотлива к освещению – идеально подходит на место елки.
- Драцена маргината любит свет и слегка влажную почву, но хорошо чувствует себя и при меньшей освещенности. Может расти много лет.
- Араукария разнолистная, или норфолкская сосна – ближайшая замена классической елки. Требует яркого света и повышенной влажности.
- Фикус Бенджамина. Яркий рассеянный свет и регулярный полив обеспечат быстрый рост. Зимой полив стоит сократить.
- Стрелиция, или райская птица – эффектное растение для большого пространства. Любит свет, отсутствие сквозняков и немного влажности. Цветет не сразу, но очень красиво.
- Потос – отличный вариант для подвесного озеленения. Заполняет угол комнаты и не требует сложного ухода.
- Монстера деликатесная – это очень популярное растение, которое легко заменит елку. Любит яркий, но непрямой свет и полив раз в 1 – 2 недели.
- Равенея, или королевская пальма – большая пальма с длинными листьями, которая идеально заполняет пространство. Требует светлого места и обильного полива.
- Молочай трехгранный нуждается в минимальном поливе и хорошо растет при среднем или слабом освещении.
Как ухаживать за пуансеттией?
- Пуансеттия часто украшает дома зимой, но после покупки может начать сбрасывать листья.
- На самом деле она не прихотлива – просто нуждается в правильном уходе. Цветку подходит температура 18 – 22 градусов тепла. Он не любит сквозняков, батарей, кондиционеров и холодных подоконников. После покупки растение важно хорошо защитить от холода.
- Пуансеттии нужен яркий, но рассеянный свет – лучше всего ставить ее возле восточного или западного окна.
- Поливать следует умеренно, лишь когда почва сверху подсохнет. Воду из поддона обязательно сливать, чтобы не загнили корни.
- Во время цветения достаточно подкармливать раз в 2 – 3 недели.
- После праздников растение может потерять яркий цвет – это нормально.