5 растений, которые нельзя держать дома на Рождество

Декорирование дома зимними растениями к Рождеству – одна из традиций этого праздника. Впрочем, стоит быть осторожными. Часть праздничной зелени может быть опасной для животных и людей.

Эксперты назвали самые распространенные рождественские растения, которые скрывают опасность, передает 24 Канал со ссылкой на House Beautiul.

Какие рождественские растения могут представлять угрозу?

Падуб

Кусты падуба яркие и очень праздничные, но их ягоды и листья опасны как для животных, так и для людей. Если их проглотить, листья могут поцарапать рот, горло и кишечник, а ягоды способны вызвать сильное недомогание.

С падубом следует быть осторожным / Фото Pexels

Амариллис

Это эффектный цветок, который часто дарят и используют как праздничное украшение. Однако и луковица, и цветы амариллиса содержат токсины, в частности ликорин и другие алкалоиды, которые очень опасны для животных. Самые распространенные симптомы отравления: рвота, слюнотечение, боль в животе и дрожь. В более тяжелых случаях возможны вялость, падение артериального давления и даже судороги.

Тис

Даже небольшой кусочек этого растения может вызвать сильное отравление, мышечную слабость и внезапную сердечную недостаточность у животных. Ягоды тиса являются привлекательными извне, поэтому стоит держать домашних любимцев подальше от тиса – как в саду, так и в горшках или праздничных композициях.

Это растение одинаково опасно и для людей / Фото Pexels

Пуансеттия

Одно из самых известных рождественских растений, пуансеттия, точно не является безопасным для животных: почти все его части ядовиты. Молочно-белый сок растения содержит вещества, которые могут вызвать раздражение как у людей, так и у наших пушистых друзей. Небольшое количество вряд ли серьезно отравит собаку, но большая доза может привести к рвоте, слюнотечения и вялости.

Омела

Омелу обычно вешают высоко, вне досягаемости, но если у вас кот, который любит лазить, будьте особенно внимательны. У животных и людей это растение может вызвать тошноту, рвоту и даже галлюцинации.

Омелу можно трогать, но ни в коем случае нельзя употреблять внутрь / Фото Pexels

Какими растениями можно заменить новогоднюю елку?

Как пишет St Peters Garden Centre, эти 10 комнатных растений прекрасно заменят елку:

Фикус лирата – популярное и любимое растение, за которым на самом деле легко ухаживать. Можно выбрать компактный или высокий вариант. Требует много света, защиты от сквозняков и умеренного полива.

Сансевиерия – одно из самых неприхотливых растений. Требует минимального полива и не прихотлива к освещению – идеально подходит на место елки.

Драцена маргината любит свет и слегка влажную почву, но хорошо чувствует себя и при меньшей освещенности. Может расти много лет.

Араукария разнолистная, или норфолкская сосна – ближайшая замена классической елки. Требует яркого света и повышенной влажности.

Фикус Бенджамина. Яркий рассеянный свет и регулярный полив обеспечат быстрый рост. Зимой полив стоит сократить.

Стрелиция, или райская птица – эффектное растение для большого пространства. Любит свет, отсутствие сквозняков и немного влажности. Цветет не сразу, но очень красиво.

Потос – отличный вариант для подвесного озеленения. Заполняет угол комнаты и не требует сложного ухода.

Монстера деликатесная – это очень популярное растение, которое легко заменит елку. Любит яркий, но непрямой свет и полив раз в 1 – 2 недели.

Равенея, или королевская пальма – большая пальма с длинными листьями, которая идеально заполняет пространство. Требует светлого места и обильного полива.

Молочай трехгранный нуждается в минимальном поливе и хорошо растет при среднем или слабом освещении.

Как ухаживать за пуансеттией?