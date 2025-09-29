Для многих салфетки для дезинфекции стали настоящим спасением: быстро, удобно и, кажется, эффективно. Достаточно нескольких движений – и поверхность чистая.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, эти салфетки подходят не для всего. Иногда их использование может не только испортить вещи, но и навредить здоровью. На каких поверхностях лучше избегать использования этих средств, рассказываем далее.

Почему салфетки для дезинфекции не всегда безопасны?

Главная проблема – в составе салфеток. Для настоящей дезинфекции поверхность должна оставаться влажной в течение 15 – 30 секунд, что безопасно не для всех материалов.

Более того, если салфетки используются там, где готовится пища, поверхность обязательно нужно смыть водой, чтобы избежать попадания химикатов в блюда.

На каких поверхностях салфетки использовать нельзя?

Винил;

Натуральный каучук;

Оборудование для спортзала;

Кожа;

Паркетные полы;

Разделочные доски;

Не герметизированный гранит, мрамор или дерево;

Рабочие поверхности для приготовления пищи;

Детские стульчики;

Грызунки и дурачки.

Все эти материалы чувствительны к химии, и салфетки могут их повредить, оставить микротрещины для бактерий или создать опасность.

Чем отличаются салфетки для чистки и дезинфекции?

Еще одна распространенная ошибка – думать, что любые салфетки дезинфицируют. На самом деле салфетки для дезинфекции уничтожают патогены, а салфетки для очистки только удаляют грязь. Эффективная дезинфекция возможна только после предварительной уборки.

Чем заменить салфетки для дезинфекции?

Как пишет Forbes, самый простой и безопасный вариант заменить салфетки для дезинфекции – мыльный раствор.

Смешайте теплую воду с небольшим количеством обычного жидкого мыла, нанесите его на поверхность с помощью губки или ткани, а затем смойте чистой водой и вытрите насухо.

Такой способ эффективно удаляет грязь без риска повредить материалы или оставить химические следы.

Какие средства можно использовать для дезинфекции дома?

Кроме салфеток для дезинфекции, для обработки кухонных поверхностей часто используют отбеливатель. Однако это также не является слишком безопасным решением.

Лучше заменить эти средства на перекись водорода. Он подходит для дезинфекции кухонных поверхностей, не вызывает повреждений и не оставляет запаха.