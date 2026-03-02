Дизайнер интерьеров назвал самый недооцененный цвет для дома

Цвет – один из самых сильных инструментов в создании атмосферы дома. После долгого периода светлых нейтральных тонов и теплых природных оттенков все больше интерьеров открываются для более глубоких, драматических цветов, которые добавляют пространству характера, но при этом не выглядят чрезмерными или показными.

По словам дизайнера интерьеров Лорен Крайсс, существует один цвет, который часто несправедливо игнорируют, хотя он является одним из самых интересных и наиболее недооцененных в современном декоре.

В своем видео Крайсс объясняет, что темно-синий цвет уже десятилетиями присутствует в интерьерах, но его редко используют так, чтобы он полностью раскрывал свой потенциал. Дизайнер подчеркивает, что секрет в правильном оттенке и текстуре: пепельные, мягкие тона без блеска и матовые поверхности выглядят современно, спокойно и элегантно.

Темно-синий может показаться тяжелым или устаревшим, если его использовать неправильно, но в удачном сочетании он добавляет пространству глубины, утонченности и ощущения продуманности.

Какой цвет считают недооцененным: смотрите видео

Как и где применять темно-синий цвет?

Крайсс советует начинать с темно-синего в небольших или камерных помещениях, например, в ванной комнате или спальне, оформленной по принципу "погружения в цвет", когда стены и потолок выполнены в одном оттенке. Такой прием создает уютную атмосферу, добавляет объема и выглядит гораздо дороже, чем классические светлые решения.

Для более выразительных интерьеров дизайнер предлагает использовать темно-синий в кухонных фасадах или крупной мебели. Особенно эффектно он выглядит в сочетании с теплым деревом, латунными деталями или натуральным камнем, что создает баланс между драматичностью и сдержанной элегантностью.

По словам Крайсса, сила темно-синего цвета заключается именно в этом балансе: он не самый очевидный выбор, но грамотно использованный может стать интересным акцентом во всем интерьере.

Интересно! Исследование Research Gate показывают, что синий цвет на кухне способен бессознательно подавлять аппетит. Все потому, что в природе синяя еда встречается крайне редко. Поэтому синий часто ассоциируется с непригодностью пищи или испорченными продуктами.

Какие цвета нельзя сочетать в интерьере?

Цвета – один из самых мощных инструментов в дизайне интерьера. Неправильное сочетание может испортить атмосферу даже самой стильной комнаты, создав ощущение хаоса или дискомфорта. Дизайнеры советуют избегать сочетаний, которые слишком контрастируют или конфликтуют, например: