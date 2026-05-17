Чуть больше кладовки: как разместить все необходимое в крошечной ванной

Маленькая ванная комната – проблема, знакомая многим владельцам квартир. Особенно в современных новостройках, где санузлы часто имеют минимальную площадь. Впрочем, даже компактное пространство можно сделать удобным, стильным и функциональным, если правильно продумать планировку и системы хранения.

Это доказал пользователь тиктока с ником turchyn_rembud в популярном видео, где показал, как грамотно организовать пространство в чрезвычайно маленьком санузле и вместить там все необходимое для комфортной жизни.

Смотрите также Эти сочетания цветов делают интерьер "дорогим": дизайнер раскрыл главный секрет

Как разместить в малой ванной комнате все необходимое?

По словам автора видео, главный секрет компактной ванной – использование каждого сантиметра пространства и встроенных решений. Даже помещение, которое "чуть больше кладовки", может выглядеть современно и не загромождено.

На 24 Каналі стартував місяць техноподарунків! Від 11 травня до 16 червня шукайте клікабельні гаджети на Техно 24, збирайте монетки та долучайтеся до масштабного розіграшу. Позмагайтесь за бездротові навушники OPPO Enco Buds3 та суперприз – смартфон OPPO Reno15 F.

Одним из самых практичных решений стал высокий шкаф, в котором удалось разместить стиральную машину, а над ней – сушильную. Такое вертикальное планирование позволяет существенно сэкономить место и избежать ощущения тесноты. Еще один удачный прием – использование пространства над инсталляцией унитаза. Там автор проекта обустроил дополнительный шкаф, где спрятал бойлер и бытовые вещи. Благодаря этому техника не портит внешний вид ванной и не занимает полезное пространство.

В маленькой ванной также удалось предусмотреть открытые полочки из плитки для косметики и средств ухода. Они не "утяжеляют" интерьер визуально и выглядят аккуратно благодаря единому стилю отделки. Несмотря на компактность помещения, в ванной нашлось место даже для полотенцесушителя – элемента, от которого часто отказываются в маленьких квартирах.

Как разместить все необходимое в малой ванной: смотрите видео

Автор видео отмечает, что правильная планировка позволяет не жертвовать комфортом даже в очень ограниченном пространстве.

Как сделать маленькую ванную визуально больше?

Дизайнеры интерьера отмечают: даже очень компактная ванная комната может выглядеть просторной, если правильно подобрать цвета, освещения и отделки. Визуальное восприятие пространства часто зависит не от реальной площади, а от деталей оформления.

Как отмечают эксперты Martha Stewart, для маленьких ванных комнат лучше всего подходят светлые и теплые оттенки плитки:

кремовый,

бежевый,

молочный,

светло-серый,

песочный.

Такие цвета лучше отражают свет, благодаря чему помещение кажется светлее и просторнее. Зато слишком темные, агрессивные или контрастные цвета могут "давить" на пространство и делать ванную визуально меньше. Особенно это касается маленьких помещений без естественного освещения.

Ранее мы писали, что для того, чтобы сделать ванную комнату более уютной и похожей на современное SPA-пространство, дизайнеры советуют сочетать стильные детали с практичными решениями. Одним из главных трендов остаются матовые смесители – они придают интерьеру изысканный и минималистичный вид.