Как сэкономить на шкафу на заказ: 3 решения, которые помогут не переплачивать

Шкафы на заказ позволяют максимально эффективно использовать пространство, однако их стоимость может существенно возрасти из-за дополнительных механизмов и фурнитуры. Эксперты отмечают, что при желании можно значительно сократить бюджет, не жертвуя функциональностью.

На странице mebel_company_estetice в инстаграме рассказали, на каких решениях чаще всего удается сэкономить.

Как не переплачивать?

Выдвижные ящики – одна из самых дорогих частей

Многие считают, что основную стоимость шкафа составляют материалы фасадов, однако значительную часть бюджета занимает именно фурнитура. Особенно это касается выдвижных ящиков. Их цену увеличивают направляющие, доводчики и другие механизмы, обеспечивающие плавное открывание и закрывание.

Если нужно снизить стоимость мебели, можно выбрать более простые телескопические направляющие вместо дорогих систем плавного закрывания. Они также обеспечивают комфортное использование, но стоят дешевле.

Обычная штанга вместо пантографа

Пантограф – это механизм, позволяющий опускать штангу с одеждой вниз. Его часто устанавливают в высоких шкафах, но такая система заметно увеличивает общую стоимость изделия. Если верхнее отделение используется нечасто или высота шкафа не слишком большая, целесообразнее установить обычную металлическую штангу. Она прекрасно выполняет свою функцию и помогает сократить расходы.

Распашные дверцы дешевле раздвижных

Еще одна статья расходов – система открывания. Раздвижные двери требуют специальных профилей, роликовых механизмов и направляющих, поэтому их изготовление обходится дороже. Если позволяет планировка комнаты, можно выбрать распашные дверцы. Они проще по конструкции, легче в ремонте и обычно стоят значительно дешевле.

На чем не стоит экономить?

В то же время специалисты советуют не экономить на качестве корпусных материалов и базовой фурнитуры. Именно от них зависит долговечность шкафа, устойчивость полок к нагрузке и комфорт использования мебели на протяжении многих лет. Правильно расставив приоритеты, можно получить функциональный шкаф на заказ без лишних затрат и не переплачивать за элементы, без которых легко обойтись.