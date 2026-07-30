На сторінці mebel_company_estetice в інстаграмі зізналися, на яких рішеннях найчастіше вдається заощадити.

Як не переплачувати?

Висувні шухляди – одна з найдорожчих частин

Багато хто вважає, що основну вартість шафи формують матеріали фасадів, однак значну частину бюджету займає саме фурнітура. Особливо це стосується висувних шухляд. Їхню ціну збільшують напрямні, доводчики та інші механізми, які забезпечують плавне відкривання й закривання.

Якщо потрібно зменшити вартість меблів, можна обрати простіші телескопічні напрямні замість дорогих систем плавного закривання. Вони також забезпечують комфортне користування, але коштують дешевше.

Звичайна штанга замість пантографа

Пантограф – це механізм, який дозволяє опускати штангу з одягом вниз. Його часто встановлюють у високих шафах, але така система помітно збільшує загальну вартість виробу. Якщо верхнє відділення використовується нечасто або висота шафи не є надто великою, доцільніше встановити звичайну металеву штангу. Вона чудово виконує свою функцію та допомагає скоротити витрати.

Розпашні дверцята дешевші за розсувні

Ще одна стаття витрат – система відкривання. Розсувні двері потребують спеціальних профілів, роликових механізмів і напрямних, тому їхнє виготовлення обходиться дорожче. Якщо дозволяє планування кімнати, можна обрати розпашні дверцята. Вони простіші за конструкцією, легші в ремонті та зазвичай коштують значно менше.

На чому економити не варто?

Водночас фахівці радять не заощаджувати на якості корпусних матеріалів і базової фурнітури. Саме від них залежить довговічність шафи, стійкість полиць до навантаження та комфорт користування меблями протягом багатьох років. Правильно розставивши пріоритети, можна отримати функціональну шафу на замовлення без зайвих витрат і не переплачувати за елементи, без яких легко обійтися.