Дизайнеры отказывают от использования 5 видов штор

Шторы сильно влияют на вид комнаты. Неправильный выбор штор может обойтись в немалую копеечку. Ведь их дорого часто менять.

Дизайнеры назвали 5 видов штор, от которых лучше отказаться. Об этом пишет "Радио Трек".

Смотрите также Маленькая кухня будет выглядеть еще теснее: какие ошибки разрушают интерьер

От каких штор надо отказаться в 2026 году?

Прежде всего это шторы с чрезмерным декором -– оборками, воланами и сложным драпировкой. Раньше они казались роскошным, а сейчас только перегружают пространство, особенно в небольших квартирах.

Вместо этого эксперты советуют выбирать простые формы, легкие ткани и аккуратные складки.

Также потеряли актуальность короткие шторы до подоконника. Они "режут" пространство и делают потолок ниже. Значительно лучше выглядят длинные шторы до пола – они визуально вытягивают комнату.

Не советуют дизайнеры и тяжелые многослойные складки. Такие варианты кажутся устаревшими и создают ощущение перегрузки. Современные интерьеры больше тяготеют к легкому, естественному ниспаданию ткани.

Еще один антитренд - безликие бежевые и серые шторы. Они могут делать интерьер скучным и "пустым". Вместо этого дизайнеры советуют добавлять более глубокие цвета, фактурные ткани или сдержанные принты.

И наконец эксперты рекомендуют отказаться от дешевых готовых штор из масс-маркета. Они быстро теряют вид и форму, поэтому их приходится часто заменять. Лучше выбрать качественную ткань и пошив – такие шторы служат дольше и привлекательнее извне.

В общем тренд в выборе штор простой: меньше лишнего декора, больше качества и продуманности.

Какие шторы выбрать в 2026 году?

В 2026 году шторы снова становятся важной частью интерьера. После периода минимализма возвращается мода на более "мягкие", уютные и декоративные решения. Об этом пишет Homes and gardens.

Дизайнеры говорят, что классические шторы уже не кажутся устаревшими. Наоборот, они добавляют характера пространству.

Один из главных трендов – многослойные шторы. Легкие полупрозрачные ткани сочетают с более плотными портьерами: днем они пропускают свет, а вечером обеспечивают приватность. Это позволяет сделать окна одновременно функциональными и декоративными.

Прозрачная льняная штора в стиле кафе пропускает свет в эту эклектичную гостиную, тогда как более тяжелые шторы идеально подходят для создания приватности вечером / Фото Studio Duggan

Также возвращаются шторы на дверях. Они добавляют уюта, помогают удерживать тепло и создают более "домашнюю" атмосферу в комнате.

Полосатая штора на двери создает причудливую атмосферу в этой прихожей в деревенском стиле / Фото Tori Murphy

Еще один тренд – согласованный дизайн, когда шторы повторяют ткани с подушек, изголовья кровати или других элементов комнаты. Благодаря этому пространство кажется более целостным и продуманным.

Изголовье кровати обито тем же ботаническим принтом, что и шторы в этой очаровательной спальне / Фото Yellow London

Популярными остаются легкие полупрозрачные ткани. Они хорошо пропускают свет и создают мягкий, спокойный интерьер, не перегружая пространство.

Прозрачная штора в стиле кафе пропускает свет в эту безмятежную ванную комнату / Фото Future

Также дизайнеры обращают внимание на двусторонние или подложенные шторы, где декоративную ткань видно не только изнутри, но и снаружи.

Цветочная штора в стиле кафе создает ощущение целостности в этой фиолетовой ванной комнате, обшита с обеих сторон, чтобы окно действительно сияло / Фото Lauren Robbins

Отдельный тренд – декоративные карнизы-пелерины. Они снова возвращаются как элемент, скрывающий крепления и придает окну более завершенный и элегантный вид.

Роскошные и рюшированные шторы-ламбрекены только добавляют величия этой гостиной, создавая атмосферу уюта и романтики / Фото Lucy Marsh Interiors

Всего в 2026 году в моде шторы, которые сочетают функциональность и декор: больше слоев, текстур и деталей.

Шторы больше не в моде: что вешают на окна вместо них в Европе