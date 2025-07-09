Бюджетное решение: как сделать шторы из подручных тканей

Изящные шторы не обязательно должны стоить дорого – особенно если ваш стиль тяготеет к современному шику, а бюджет – к разумной экономии.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, распространенная ошибка при оформлении интерьера – считать, что хорошие шторы должны быть исключительно брендовыми или сделанными на заказ. На самом деле все иначе: ваш дом, и в частности его окна, могут выглядеть роскошно, даже если вы создадите шторы самостоятельно из того, что уже есть под рукой. Какие материалы стоит рассмотреть, рассказываем далее.

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Какие ткани подойдут для штор

Тикток-пользовательница @curtainsandconfetti продемонстрировала, что для стильных штор прекрасно подойдут ткани, которые часто остаются без внимания – скатерти, шторки для душа, старые пододеяльники или даже декоративные покрывала. И главное – никакой швейной машинки не нужно.

Чтобы шторы выглядели уместно, стоит обратить внимание только на тип ткани. Лучше всего подойдут:

хлопок – легкая, дышащая, простая в уходе;

полиэстер – прочный, не мнется;

вискоза – мягкая, похожа на натуральный шелк;

акрил – доступный и плотный.

Все эти материалы хорошо держат форму, их легко гладить и подгонять под нужные размеры.

Как выглядят самодельные шторы: смотрите видео

Как сделать шторы своими руками

Измерьте окно. Замерьте ширину и высоту от карниза до пола. Рассчитайте размеры ткани с учетом желаемых складок.

Подготовьте ткань. Выбранную ткань постирайте, выгладьте и разложите на ровной поверхности. Если она слишком длинная – отмерьте нужную длину плюс еще 5 сантиметров для сгиба.

Подшейте низ без иглы. Используйте термоленту для подшивания: заверните край ткани, вставьте ленту в сгиб и прогладьте, соблюдая температурный режим.

Закрепите кольца-зажимы. Отмерьте равные промежутки (4 – 8 сантиметров) и прикрепите зажимы к верхнему краю. Хотите складки – просто сожмите ткань пальцами перед зажимом.

К слову, рассчитывая количество ткани для своих штор, учтите, должны ли они касаться пола.