Это устройство обязательно должны иметь владельцы домов с газовыми котлами

Хотя газ и удобен в быту, он может представлять серьезную угрозу. Поэтому владельцам домов с газовыми котлами стоит позаботиться о дополнительной защите.

Речь идет о том, чтобы установить специальный датчик, который вовремя будет предупреждать об утечке газа или опасный уровень угарного газа в помещении, передает 24 Канал со ссылкой на "РадиоТрек".

Смотрите также Хуже быть не может: какой пол на кухне владельцы ненавидят больше всего

Какую вещь надо купить владельцам газовых котлов?

Угарный газ часто не имеет запаха, но может вызвать головокружение, тошноту, слабость и даже потерю сознания.

Специалисты рекомендуют устанавливать сигнализаторы газа – это небольшие устройства, которые постоянно контролируют состав воздуха. В случае опасности они подают громкий звуковой сигнал и предупреждают жильцов. Обычно такие датчики устанавливают под потолком в комнатах, где работают газовые плиты, колонки или котлы.

Цена сигнализаторов зависит от модели и функционала. Самые простые стоят примерно от 1200 гривен, а более современные – в пределах 2000 – 3000 гривен.

Некоторые из них могут отправлять оповещения на смартфон или автоматически информировать аварийные службы. Эксперты отмечают: установка такого прибора – это не бесполезная покупка, а реальный способ защитить себя и своих близких.

В дома за газовым котлом нужен датчик газа / Фото из открытых источников

Издание Tasting Table уточняет, что большинство производителей детекторов природного газа рекомендуют устанавливать сигнализацию на каждом уровне дома. Поскольку природный газ легче воздуха и поднимается вверх, прибор следует монтировать минимум в 6 метрах от источника газа и на расстоянии 15 – 30 сантиметров от потолка. Избегайте мест с повышенной влажностью, прямого солнечного света, а также помещений с температурой ниже 4 градусов или выше 38 градусов.

Не устанавливайте детектор возле окон, вентиляторов, вентиляционных отверстий или других источников сквозняков, поскольку воздушные потоки могут отводить газ от датчика до того, как он зафиксирует опасный уровень.

Из-за чего котел может работать вхолостую?