Йдеться про те, аби встановити спеціальний датчик, який вчасно попереджатиме про витік газу або небезпечний рівень чадного газу в приміщенні, передає 24 Канал із посиланням на "РадіоТрек".

Дивіться також Гірше бути не може: яку підлогу на кухні власники ненавидять найбільше

Яку річ треба купити власникам газових котлів?

Чадний газ часто не має запаху, але може викликати запаморочення, нудоту, слабкість і навіть втрату свідомості.

Фахівці рекомендують встановлювати сигналізатори газу – це невеликі пристрої, які постійно контролюють склад повітря. У разі небезпеки вони подають гучний звуковий сигнал і попереджають мешканців. Зазвичай такі датчики встановлюють під стелею в кімнатах, де працюють газові плити, колонки або котли.

Ціна сигналізаторів залежить від моделі та функціоналу. Найпростіші коштують приблизно від 1200 гривень, а більш сучасні – у межах 2000 – 3000 гривень.

Деякі з них можуть надсилати сповіщення на смартфон або автоматично інформувати аварійні служби. Експерти наголошують: встановлення такого приладу – це не даремна покупка, а реальний спосіб захистити себе і своїх близьких.

У домівки за газовим котлом потрібен датчик газу / Фото з відкритих джерел

Видання Tasting Table уточнює, що більшість виробників детекторів природного газу рекомендують встановлювати сигналізацію на кожному рівні будинку. Оскільки природний газ легший за повітря й піднімається вгору, прилад слід монтувати щонайменше за 6 метрів від джерела газу та на відстані 15 – 30 сантиметрів від стелі. Уникайте місць із підвищеною вологістю, прямого сонячного світла, а також приміщень із температурою нижче 4 градусів або вище 38 градусів.

Не встановлюйте детектор біля вікон, вентиляторів, вентиляційних отворів чи інших джерел протягів, оскільки повітряні потоки можуть відводити газ від датчика до того, як він зафіксує небезпечний рівень.

Через що котел може працювати вхолосту?