Забудьте о сайдинге: в чём секрет популярного скандинавского фасада

В то время как часть домовладельцев каждое лето обновляет краску на фасадах или ремонтирует поврежденный сайдинг, в Северной Европе уже давно выбрали иной подход к внешней отделке жилья. В Швеции, Норвегии и Финляндии всё большую популярность приобретает скандинавский фасад.

Эксперты ArchDaily объяснили, что такое скандинавский фасад и подходит ли он для Украины.

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Как работает скандинавский подход?

Климат Северной Европы сложно назвать мягким:

высокая влажность,

частые дожди,

снег,

сильный ветер и резкие перепады температур.

Все это заставило строителей искать решения, способные выдержать десятилетия эксплуатации без постоянного ремонта. Одним из таких решений стала вертикальная деревянная облицовка фасадов со специальной обработкой. Благодаря структуре материала защитные покрытия лучше впитываются, а влага быстрее испаряется, не задерживаясь в древесине.

Кроме того, фасад монтируется с вентиляционным зазором, что позволяет стенам "дышать" и снижает риск образования конденсата и грибка.



Как работает скандинавский подход / Фото Pexels

Почему скандинавы отказываются от классических решений?

Главный принцип северной архитектуры – минимум обслуживания при максимальной долговечности. Поэтому в современных жилых районах Стокгольма, Осло и Хельсинки всё чаще используют не традиционное дерево, требующее регулярной окраски, а современные фасадные материалы с имитацией натуральной текстуры.

Такие решения позволяют сохранить характерный "северный" облик домов без постоянных затрат на обновление покрытия и защиту от ультрафиолета или влаги. Популярность скандинавских фасадов объясняется практическими преимуществами:

эстетичный и современный внешний вид,

высокая устойчивость к влаге, морозу и солнцу,

минимальные затраты на обслуживание,

отсутствие необходимости в регулярной покраске,

улучшенная вентиляция стен,

совместимость с различными архитектурными стилями.

Подходит ли это для Украины?

Специалисты по энергоэффективному строительству отмечают, что скандинавские фасадные решения хорошо адаптируются к украинским условиям, особенно в регионах с холодными зимами и высокой влажностью. В то же время важным остается не только выбор материала, но и качество утепления, правильная вентиляция фасада и профессиональный монтаж – именно эти факторы определяют долговечность конструкции.