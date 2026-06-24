Как пишет AOL, одним из главных трендов стали кассетные рулонные системы.
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В чём преимущество кассетных рулонных систем?
В отличие от традиционных штор, они:
- крепятся непосредственно на оконные створки,
- не занимают лишнего места,
- гармонично вписываются в современные интерьеры.
Благодаря специальным направляющим полотно плотно прилегает к стеклу, что позволяет значительно уменьшить проникновение солнечного света через боковые щели.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Какие кассетные рулоны для окон бывают?
В настоящее время существует множество вариантов тканей для таких систем. Наиболее популярными остаются:
- Blackout, которые почти полностью блокируют свет,
- Dimout для создания мягкого затемнения и системы "день-ночь", позволяющие регулировать освещение благодаря чередованию прозрачных и плотных полос.
Еще одной важной тенденцией стала автоматизация. Современные рулонные шторы всё чаще оснащаются электроприводами, а управлять ими можно через смартфон или систему "умного дома". Это позволяет настраивать открытие и закрытие оконной защиты по расписанию без участия владельца.
Чем заменить шторы блэкаут в 2026 году / Фото Pexels
Ранее мы писали, что еще недавно было трудно представить кухню без классических штор. Однако в 2026 году дизайнеры все чаще отказываются от такого решения в пользу более практичных и современных альтернатив. Причина проста: текстиль на кухне быстро накапливает пыль, впитывает запахи еды и жир, а также требует регулярной стирки.
На смену традиционным шторам приходят материалы и конструкции, которые не только выглядят стильно, но и значительно упрощают уход за помещением.