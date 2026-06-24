Як пише AOL, одним із головних трендів стали касетні рулонні системи.
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У чому перевага касетних рулонних систем?
На відміну від традиційних штор, вони:
- кріпляться безпосередньо на віконні стулки,
- не займають зайвого простору,
- гармонійно вписуються в сучасні інтер'єри.
Завдяки спеціальним напрямним полотно щільно прилягає до скла, що дозволяє значно зменшити проникнення сонячного світла через бокові щілини.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Які касетні рулони для вікон бувають?
Наразі існує бузліч варіантів тканин для таких систем. Найпопулярнішими залишаються:
- Blackout, які майже повністю блокують світло,
- Dimout для створення м'якого затемнення та системи "день-ніч", що дають змогу регулювати освітлення завдяки чергуванню прозорих і щільних смуг.
Ще однією важливою тенденцією стала автоматизація. Сучасні рулонні штори дедалі частіше оснащують електроприводами, а керувати ними можна через смартфон або систему "розумного дому". Це дозволяє налаштовувати відкривання та закривання віконного захисту за розкладом без участі власника.
Чим замінити штори блекаут у 2026 році / Фото Pexels
Раніше ми писали, що ще донедавна важко було уявити кухню без класичних штор. Однак у 2026 році дизайнери все частіше відмовляються від такого рішення на користь більш практичних і сучасних альтернатив. Причина проста: текстиль на кухні швидко накопичує пил, вбирає запахи їжі, жир та потребує регулярного прання.
На зміну традиційним шторам приходять матеріали та конструкції, які не лише мають стильний вигляд, а й значно спрощують догляд за приміщенням.