Експерти The Spruce наголошують: кілька простих прийомів здатні візуально розширити простір без капітального ремонту або перепланування.

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Що допоможе візуально збільшити простір?

Шафи до стелі – максимум простору без зайвого шуму

Одним із найефективніших рішень для маленької кухні є встановлення шаф до стелі. Такий підхід дозволяє "витягнути" простір угору та створити відчуття цілісної стіни.

Додаткова висота піднімає погляд і створює відчуття завершеності всієї стіни,

– зазначають дизайнери.

Окрім візуального ефекту, це рішення дозволяє уникнути порожнього простору над шафами, який зазвичай накопичує пил або перетворюється на хаотичне сховище речей. Якщо ж меблі не доходять до стелі, дизайнери радять закривати проміжок декоративними панелями або карнизами. А ось розміщення кошиків чи декору зверху шаф, навпаки, створює візуальний безлад і "з'їдає" простір.



Шафи до стелі / Фото Pinterest

Світлі кольори та прості форми

Ще одна поширена помилка – надмірно складний дизайн меблів і агресивні кольори. У невеликих кухнях це створює ефект перевантаження. Фахівці рекомендують обирати теплі світлі відтінки: білий із м'яким підтоном, бежевий або сіро-бежевий. Вони краще відбивають світло та роблять простір візуально легшим.



Фасади світлих тонів / Фото Pinterest

Не менш важливі й фасади: прості, гладкі поверхні без зайвого декору допомагають уникнути "візуального шуму", який робить кухню тіснішою.

Деталі, які мають значення

У маленькій кухні важливі навіть найдрібніші елементи. Зокрема, неправильне розташування швів на стільниці може візуально "ламати" поверхню та створювати відчуття хаосу. Натомість добре продумана суцільна робоча поверхня робить інтер'єр більш цілісним і допомагає візуально розширити простір.

Експерти підкреслюють: грамотне поєднання світла, простих форм і мінімалізму дозволяє навіть маленьку кухню перетворити на комфортний і візуально просторий простір.