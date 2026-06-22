Что выбирают вместо традиционных штор — рассказали эксперты Martha Stewart.

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Почему шторы на кухне уходят в прошлое?

Причина проста: текстиль на кухне быстро накапливает пыль, впитывает запахи еды, жир и требует регулярной стирки. На смену традиционным шторам приходят материалы и конструкции, которые не только стильно выглядят, но и значительно упрощают уход за помещением.

Чем заменить шторы?

Льняные панели стали новым трендом

Одним из самых популярных решений дизайнеры называют легкие панели из натуральных материалов — льна, конопляного волокна или рами. Такие панели хорошо пропускают свет, создают ощущение простора и помогают защитить мебель от прямых солнечных лучей.

При этом они не перегружают интерьер и выглядят гораздо лаконичнее традиционных гардин. Еще одно важное преимущество — простота ухода. В отличие от обычных штор, льняные панели реже требуют стирки и меньше накапливают пыль.

Льняные панели на кухне / Фото Pinterest

Бамбуковые жалюзи возвращаются в моду

Все чаще в современных кухнях можно увидеть жалюзи из бамбука, ротанга или натурального шпона. Такие конструкции устойчивы к влаге, перепадам температур и могут служить много лет без потери внешнего вида.

Кроме того, они позволяют легко регулировать уровень освещения в комнате — от полностью открытого окна до легкого затенения в жаркие дни. Эксперты отмечают, что натуральные материалы также помогают создать более уютную атмосферу и хорошо сочетаются с популярными сегодня экологичными стилями оформления.



Жалюзи на кухне / Фото Pinterest

Римские шторы не сдают позиций

Для тех, кто не готов полностью отказаться от текстиля, хорошим вариантом остаются римские шторы. Наиболее актуальными считаются модели из:

льна,

джута,

тканей с выразительной фактурой.

Они занимают минимум места, выглядят аккуратно и накапливают значительно меньше загрязнений, чем длинные классические шторы. Особенно гармонично такие модели смотрятся на кухнях в стиле минимализм, в скандинавском или современном интерьере.



Римские шторы / Фото Pinterest

На что обратить внимание при выборе?

Дизайнеры рекомендуют для солнечных кухонь выбирать светлые оттенки, которые меньше нагреваются и не создают ощущения духоты в помещении. Владельцам кухонь с газовыми плитами советуют обращать внимание на материалы, устойчивые к высоким температурам и не поддерживающие горение.

Также не стоит экономить на механизмах и креплениях. Качественная фурнитура прослужит годами, тогда как дешевые пластиковые конструкции могут потерять функциональность уже через несколько месяцев.