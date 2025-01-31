Строительство дома с нуля: сколько стоит подключение газа и света

Строительство дома с нуля требует немало ресурсов – как физических, так и материальных. Ведь кроме самих строительных работ, следует помнить и о подключении дома к свету и газу.

Однако, эти процессы стоят недешево. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на @olesya_lifanchuk.

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Сколько стоит подключение света к дому

Женщина рассказала, что после того, как построили дом, возник вопрос подключения его к электроэнергии. Так, она обратилась в облэнерго и заказала 3 фазы на 15 киловатт. За проект электроподключения с нуля супруги заплатили 4 000 гривен и начали ждать, пока его выполнят. Еще 15 тысяч гривен потратили на материалы и само подключение.

После долгих проверок, воплощения проекта и работы с документами, счетчик удалось установить. Правда, за него пришлось доплатить еще 4800 гривен. Также на процедуры в РЭС пришлось заплатить около 3400 гривен.

По словам женщины, в общем, на подключение дома к электроэнергии понадобилось 15 месяцев и около 20 тысяч гривен.

Дорого ли подключить свет к дому: смотрите видео

Насколько дорого подключить дом к газоснабжению

Перед тем, как подключать дом к газоснабжению, нужно получить разрешение в ЦНАП. По словам женщины, на эти документы ей пришлось потратить около 16 тысяч гривен. Также пришлось заплатить за разработку проектов для подключения газоснабжения – внутренний и внешний. В 2024 году за это пришлось заплатить около 9700 гривен.

Поскольку во время проектирования дома супруги решили, что газовые трубы будут под землей, то пришлось копать траншеи на территории. Для этого нужно было нанять экскаватор, что стоило 4000 гривен.

В общем, только на внешнее подключение газа пара потратила около 60 тысяч гривен.

Сколько стоит внешнее подключение газа: смотрите видео

Что касается внутреннего подключения, то сначала пришлось купить автоматические выключатели газа, чтобы в случае утечки они автоматически перекрывали подачу. Это стоило 3200 гривен.

За установку счетчиков пришлось заплатить еще 25 тысяч гривен. Поэтому, на внутренние работы по газоснабжению пришлось потратить 90 тысяч гривен.

Сколько стоят внутренние работы по газоснабжению: смотрите видео

Однако и на этом работы не заканчиваются, ведь еще следует учитывать расходы на вентиляцию и получить технический паспорт на дом.