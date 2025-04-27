Как сделать, чтобы бойлер потреблял меньше электроэнергии

Современную жизнь сложно представить без бойлера, благодаря которому в домах есть теплая вода. Хотя этот прибор существенно влияет на счета за электроэнергию, существуют пути, как сделать, чтобы бойлер потреблял меньше света.

Как сэкономить на использовании бойлера – сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Энергоэффективная модель

Чтобы бойлер потреблял меньше электроэнергии, он должен быть энергоэффективным. Поэтому, на это следует обратить внимание еще на этапе покупки. Лучше всего выбирать бойлеры с маркировкой А или А+ – такие модели потребляют минимум электроэнергии.

Также при выборе модели следует учесть необходимый объем. Так, слишком малый или слишком большой бойлер станет причиной дополнительных расходов.

Для справки. В среднем бойлер на 80 литров потребляет от 100 до 200 киловатт в месяц. Это условный подсчет, ведь это зависит от модели и частоты использования техники.

Регулярное обслуживание

Как и любая техника, бойлер нуждается в регулярном обслуживании. Накипь и отложения на нагревательных элементах снижают эффективность прибора, а потому он нагревает воду дольше. Поэтому – расходует больше электроэнергии.

Поэтому эксперты рекомендуют раз в 6 – 12 месяцев чистить бойлер, чтобы продлить его срок службы и обеспечить энергоэффективную работу.

Температура нагрева

В ежедневном использовании нет необходимости греть бойлер до 100 градусов. Оптимальная температура воды 50 – 55 градусов. Поэтому, чтобы сэкономить на счетах за свет, не стоит устанавливать на бойлере максимальную температуру нагрева воды.

Использовать бойлер по необходимости

Если бойлер объемом до 50 литров, то его следует включать только тогда, когда нужно принять душ или помыть посуду. Это позволяет избежать постоянной работы прибора в режиме поддержания температуры.

В то же время такой режим не подойдет, если бойлер большой. Так, баки на 80 – 100 литров следует держать постоянно включенными в розетку. Это позволяет уменьшить расходы электроэнергии, ведь бойлеру не приходится греть всю воду "с нуля".

Таймер выключения

Чтобы уменьшить расход электроэнергии, следует установить таймер на бойлер, который будет выключать устройство в заданное время. Так, можно настроить прибор, чтобы он работал только ночью. Современные модели также имеют умное управление, которое позволяет максимально автоматизировать экономию.

К слову, специалисты поделились действенными советами, как сделать так, чтобы холодильник потреблял меньше электроэнергии. Как оказалось, только один холодильник может потреблять в месяц до 100 киловатт электроэнергии.