Стоит ли подкармливать розы солью Эпсома: как продлить их цветение осенью
- Английская соль (сульфат магния) не имеет научно подтвержденных доказательств по стимулированию обильного цветения роз.
- Правильный уход за розами осенью включает удаление отцветших бутонов, дезинфекцию инструментов и мульчирование.
Среди садоводов часто можно услышать совет подкармливать розы солью Эпсома или, как ее называют иначе, английской солью.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living и Hayloft Plants, это якобы делает листья зеленее, стимулирует появление новых побегов и даже продлевает цветение кустов до осени. Действительно ли это так и как ухаживать за розами осенью, рассказываем далее.
Что такое английская соль и зачем она растениям?
Английская соль – это сульфат магния, а магний является микроэлементом, который растения используют для фотосинтеза, транспортировки углеводов и синтеза белков. Он также участвует в укреплении клеточных стенок и помогает усваивать другие питательные вещества.
Дефицит магния проявляется у роз пожелтением листьев, уменьшением их размера и появлением желтых участков между прожилками. В таких случаях дополнительная подкормка может действительно помочь.
Стимулирует ли английская соль цветение?
Научных доказательств того, что сульфат магния заставляет розы обильнее цвести практически нет.
В целом большинству почв хватает магния для нормального развития роз, поэтому подкормка мало влияет на состояние растений.
Зато чрезмерное внесение английской соли может даже навредить – создать слишком соленую среду и снизить усвоение других питательных веществ, в частности кальция.
Как правильно ухаживать за розами осенью?
Чтобы кусты цвели дольше и оставались в хорошем состоянии, стоит придерживаться проверенных практик:
- Удаляйте отцветшие бутоны. Чтобы цветы радовали дольше, важно срезать отцветшие цветоносы до листа с пятью листочками. Такая обрезка помогает укрепить стебель и позволяет растению направить энергию на новое цветение.
- Дезинфекция инструментов. Розы подвержены болезням, поэтому секаторы и другие инструменты следует регулярно чистить и дезинфицировать. Это уменьшает риск заражения от одного растения к другому.
- Мульчирование. Используйте хорошо перепревший навоз или компост, нанося слой толщиной 5 – 10 см. Мульча защищает корни и сохраняет влагу.
Каких ошибок следует избегать в уходе за розами?
Розы требуют внимательного ухода. В частности, важно избегать некоторых распространенных ошибок, которые могут навредить цветам и испортить их цветение.
К примеру, посадка в неправильном месте, полив сверху или слишком большое количество удобрения могут уничтожить растение.