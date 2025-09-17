Серед садівників часто можна почути пораду підживлювати троянди сіллю Епсома або, як її називають інакше, англійською сіллю.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living та Hayloft Plants, це нібито робить листя зеленішим, стимулює появу нових пагонів і навіть подовжує цвітіння кущів до осені. Чи дійсно це так та як доглядати за трояндами восени, розповідаємо далі.

До теми Не викидайте бананові шкірки: ось як вони допоможуть вашим трояндам рости краще

Що таке англійська сіль і навіщо вона рослинам?

Англійська сіль – це сульфат магнію. А магній є мікроелементом, який рослини використовують для фотосинтезу, транспортування вуглеводів та синтезу білків. Він також бере участь у зміцненні клітинних стінок і допомагає засвоювати інші поживні речовини.

Дефіцит магнію проявляється в троянд пожовтінням листя, зменшенням їхнього розміру та появою жовтих ділянок між прожилками. У таких випадках додаткове підживлення може справді допомогти.

Чи стимулює англійська сіль цвітіння?

Наукових доказів того, що сульфат магнію змушує троянди рясніше квітнути практично немає.

Загалом більшості ґрунтів вистачає магнію для нормального розвитку троянд, тож підживлення мало впливає на стан рослин.

Натомість надмірне внесення англійської солі може навіть зашкодити – створити надто солоне середовище та знизити засвоєння інших поживних речовин, зокрема кальцію.

Англійська сіль є корисною для рослин, але не завжди ефективною / Фото Freepik

Як правильно доглядати за трояндами восени?

Щоб кущі квітнули довше та залишались у гарному стані, варто дотримуватися перевірених практик:

Видаляйте відцвілі бутони. Щоб квіти тішили якнайдовше, важливо зрізати відцвілі квітконоси до листка з п’ятьма листочками. Така обрізка допомагає зміцнити стебло та дає змогу рослині спрямувати енергію на нове цвітіння.

Дезінфекція інструментів. Троянди схильні до хвороб, тому секатори та інші інструменти варто регулярно чистити й дезінфікувати. Це зменшує ризик зараження від однієї рослини до іншої.

Мульчування. Використовуйте добре перепрілий гній чи компост, наносячи шар завтовшки 5 – 10 см. Мульча захищає коріння та зберігає вологу.

Яких помилок слід уникати у догляді за трояндами?

Троянди потребують уважного догляду. Зокрема, важливо уникати деяких поширених помилок, що можуть нашкодити квітам та зіпсувати їхнє цвітіння.

До прикладу, посадка у неправильному місці, полив зверху чи завелика кількість добрива можуть знищити рослину.