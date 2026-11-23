Керамическая плитка давно стала привычным решением для ванной комнаты, однако сегодня дизайнеры и владельцы жилья все чаще обращают внимание на другой вариант отделки. Речь идет о крупноформатных SPC-панелях, которые имитируют мрамор, камень или бетон и помогают создать практически сплошную поверхность без десятков межплиточных швов.

Чем они отличаются от традиционной плитки и действительно ли они удобны в ванной, – рассказали эксперты Homebuilding.

Что такое SPC-панели и как они выглядят?

SPC – это композитный материал, основу которого составляют минеральный наполнитель и полимер. Сверху панели имеют декоративный слой, который может имитировать натуральный камень, мрамор, бетон и другие фактуры. Особенно популярны большие панели с мраморным рисунком.

Благодаря большому формату на стенах образуется гораздо меньше стыков, чем при укладке обычной плитки. В результате поверхность выглядит цельной и сдержанной, а интерьер – более современным и минималистичным. Для небольшой ванной комнаты можно выбрать светлые панели с тонкими прожилками. Они не будут перегружать пространство и помогут визуально сделать помещение более просторным.



SPC-панели / Фото "Эпицентр"

Чем SPC-панели удобнее обычной плитки?

Одно из главных преимуществ такой отделки – меньшее количество швов . Именно в межплиточных зазорах часто скапливаются грязь, налет и остатки моющих средств. Большие гладкие панели проще очищать, ведь на их поверхности меньше мест, требующих особого внимания.

. Именно в межплиточных зазорах часто скапливаются грязь, налет и остатки моющих средств. Большие гладкие панели проще очищать, ведь на их поверхности меньше мест, требующих особого внимания. Еще одно преимущество – монтаж. В зависимости от конкретной системы установки он может быть быстрее, чем укладка керамической плитки. Некоторые панели позволяют монтировать даже поверх старого кафеля, но только при условии, что он прочно держится, а основа соответствует требованиям производителя.

В то же время скрывать новым покрытием проблемы старых стен нельзя. Перед монтажом нужно проверить основу, удалить отваливающиеся элементы, устранить трещины и, при необходимости, выровнять поверхность.

Долговечны ли SPC-панели в ванной?

Качественные SPC-панели предназначены для использования во влажных помещениях, однако их долговечность зависит от характеристик конкретного изделия и качества монтажа. Перед покупкой стоит проверить толщину материала, прочность защитного слоя, допустимые условия эксплуатации и рекомендации производителя по герметизации.

Для очистки лучше использовать мягкую губку и разрешенные средства. Абразивные порошки и металлические щетки могут повредить декоративное покрытие. SPC-панели не вытесняют керамическую плитку полностью, но становятся интересной альтернативой для тех, кто хочет создать минималистичную ванную комнату с эффектом камня и меньшим количеством швов.

Главное – правильно подобрать материал, подготовить стены и позаботиться о гидроизоляции. Именно от этого в значительной степени будет зависеть, как долго новая отделка будет сохранять привлекательный вид.