Чим вони відрізняються від традиційного кахлю та чи справді зручні у ванній, – розповіли експерти Homebuilding.

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Що таке SPC-панелі та який вигляд вони мають?

SPC – це композитний матеріал, основу якого становлять мінеральний наповнювач і полімер. Зверху панелі мають декоративний шар, що може відтворювати вигляд натурального каменю, мармуру, бетону та інших фактур. Особливо популярні великі панелі з мармуровим малюнком.

Завдяки значному формату на стінах утворюється набагато менше стиків, ніж під час укладання звичайної плитки. У результаті поверхня має цілісний і стриманий вигляд, а інтер'єр – сучасніший та мінімалістичніший. Для невеликої ванної кімнати можна обрати світлі панелі з тонкими прожилками. Вони не перевантажуватимуть простір і допоможуть візуально зробити приміщення просторішим.

SPC-панелі / Фото "Епіцентр"

Чим SPC-панелі зручніші за звичайну плитку?

Одна з головних переваг такого оздоблення – менша кількість швів . Саме в міжплиткових проміжках часто накопичуються бруд, наліт і залишки мийних засобів. Великі гладкі панелі простіше очищати, адже на їхній поверхні менше місць, які потребують особливої уваги.

. Саме в міжплиткових проміжках часто накопичуються бруд, наліт і залишки мийних засобів. Великі гладкі панелі простіше очищати, адже на їхній поверхні менше місць, які потребують особливої уваги. Ще одна перевага – монтаж. Залежно від конкретної системи встановлення він може бути швидшим, ніж укладання керамічної плитки. Деякі панелі дозволяють монтувати навіть поверх старого кахлю, але лише за умови, що він міцно тримається, а основа відповідає вимогам виробника.

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Водночас приховувати новим покриттям проблеми старих стін не можна. Перед монтажем потрібно перевірити основу, прибрати елементи, які відходять, усунути тріщини та за потреби вирівняти поверхню.

Чи довговічні SPC-панелі у ванній?

Якісні SPC-панелі призначені для використання у вологих приміщеннях, однак їхня довговічність залежить від характеристик конкретного виробу та якості монтажу. Перед купівлею варто перевірити товщину матеріалу, міцність захисного шару, допустимі умови експлуатації та рекомендації виробника щодо герметизації.

Для очищення краще використовувати м'яку губку й дозволені засоби. Абразивні порошки та металеві щітки можуть пошкодити декоративне покриття. SPC-панелі не витісняють керамічну плитку повністю, але стають цікавою альтернативою для тих, хто хоче отримати мінімалістичну ванну кімнату з ефектом каменю та меншою кількістю швів.

Головне – правильно підібрати матеріал, підготувати стіни й подбати про гідроізоляцію. Саме від цього значною мірою залежатиме, наскільки довго нове оздоблення зберігатиме привабливий вигляд.