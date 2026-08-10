Не выбрасывайте старые терки: как стильно использовать их на кухне и в саду

Старая кухонная терка, которая уже давно утратила свое назначение, не обязательно должна оказаться в мусорном ведре. Из привычного кухонного предмета можно сделать необычный декоративный фонарь, который украсит балкон, террасу, сад или двор.

Пользовательница @inna.frame поделилась в TikTok интересным способом повторного использования старых вещей. Она отметила, что для создания светильника не нужны дорогие материалы или специальные навыки, а наиболее эффектно он будет выглядеть именно после захода солнца.

Как старая терка превращается в фонарь?

Вся прелесть такого декора заключается в конструкции терки. Многочисленные отверстия в ее металлической поверхности пропускают свет наружу. В темноте это создает на стенах, полу или садовой дорожке необычный рисунок из множества световых точек и теней. Особенно интересно такой фонарь смотрится в вечернем саду или на террасе, где мягкий свет помогает создать уютную атмосферу.

Как сделать декоративный светильник?

Для самой простой конструкции понадобятся три плоские металлические решетки. Их соединяют между собой в форме треугольника. Сначала детали можно временно закрепить скотчем, а затем надежно соединить проволокой. К верхней части конструкции по желанию можно прикрепить цепочку или металлическую петлю.

Это позволит подвесить готовый светильник на ветке дерева, в беседке или на крючке возле террасы. Нижнюю часть оставляют открытой. Именно через нее внутрь можно поместить небольшой светодиодный фонарик или лампу на батарейках.

Как своими руками сделать светильник из терки: смотрите видео

Что важно учесть?

Если внутри планируется использовать декоративные элементы, например стеклянные подвески или бусины, лучше выбирать только безопасные светодиодные источники света. Они не нагреваются так, как обычные лампы, и подходят для подобных небольших конструкций.

Готовый фонарь можно оставить в натуральном металлическом цвете или покрасить краской для металла. Таким образом его легко адаптировать к стилю террасы, балкона или сада.