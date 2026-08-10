Цікавим способом повторного використання старих речей поділилася користувачка @inna.frame у тіктоці. Вона зазначила, що для створення світильника не потрібні дорогі матеріали чи спеціальні навички, а найбільш ефектно він виглядатиме саме після заходу сонця.

Як стара терка перетворюється на ліхтар?

Уся краса такого декору полягає в конструкції терки. Численні отвори в її металевій поверхні пропускають світло назовні. У темряві це створює на стінах, підлозі чи садовій доріжці незвичайний малюнок із безлічі світлових точок і тіней. Особливо цікаво такий ліхтар виглядає у вечірньому саду або на терасі, де м'яке світло допомагає створити затишну атмосферу.

Як зробити декоративний світильник?

Для найпростішої конструкції знадобляться три плоскі металеві решітки. Їх складають між собою у формі трикутника. Спочатку деталі можна тимчасово зафіксувати скотчем, а потім надійно з'єднати дротом. До верхньої частини конструкції за бажанням можна прикріпити ланцюжок або металеву петлю.

Це дозволить підвісити готовий ліхтар на гілці дерева, в альтанці чи на гачку біля тераси. Нижню частину залишають відкритою. Саме через неї всередину можна помістити невеликий світлодіодний ліхтарик або лампу на батарейках.

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Як власноруч створити світильник з терки: дивіться відео

Що важливо врахувати?

Якщо всередині планується використовувати декоративні елементи, наприклад скляні підвіски чи намистини, краще обирати лише безпечні світлодіодні джерела світла. Вони не нагріваються так, як звичайні лампи, і підходять для подібних невеликих конструкцій.

Готовий ліхтар можна залишити в натуральному металевому кольорі або пофарбувати фарбою для металу. Таким чином його легко адаптувати до стилю тераси, балкона чи саду.