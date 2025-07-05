Куда деть старый матрас: идеи, как утилизировать хлам

Каждая вещь имеет свой срок эксплуатации. Это касается и матрасов, которые через несколько лет требуют обновления. Однако, что делать со старым и как его правильно утилизировать?

Оказывается, для этого есть несколько способов. О том, что делать со старым матрасом, рассказывает 24 Канал.

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Что делать со старым матрасом

Обычно, матрасы могут эффективно служить до 10 лет. После этого срока они теряют свои функции, пружины изнашиваются и о комфорте придется только мечтать. Поэтому, появляется логичный вопрос: "Что делать со старым матрасом?"

Интересно. Некоторые считают: если переворачивать матрас, то это продлит срок его службы. Однако это не совсем так.

На ум может прийти легкое решение – выбросить его на помойку. Однако это плохая идея, ведь, во-первых, просто выбросить матрас в бак для мусора не получится, а во-вторых – на свалке его никто не будет перерабатывать и матрас будет разлагаться годами, вредя окружающей среде.

Поэтому, если матраса надо избавиться, то лучше обращаться в соответствующие организации. Существуют специальные компании, которые занимаются утилизацией и переработкой старых матрасов.

Кроме того, некоторые магазины принимают старые матрасы. Это не только хороший способ избавиться от хлама, но и возможность получить скидку на новый. Конечно, если в магазинах есть такая функция.

Еще один способ избавиться от матраса – отдать его в приют для животных. Это может показаться не совсем логичным, но четвероногим матрас пригодится. Такую "лежанку" не жалко погрызть, поцарапать или порвать.