Секретная функция стиральной машины, которая может полностью изменить результат стирки

Стиральная машина давно стала незаменимым бытовым прибором, однако даже опытные пользователи зачастую не используют все её возможности. Некоторые мелкие детали конструкции могут существенно влиять на качество стирки, и об этом знают далеко не все.

Как пишет Economista, одна из таких "скрытых" функций находится в отсеке для моющих средств и может заметно изменить результат стирки.

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О какой "скрытой" функции идет речь?

Речь идет о специальной перегородке или подвижном фиксаторе в лотке для порошка и жидких средств. Несмотря на небольшие размеры, эта деталь регулирует, как именно моющее средство попадает в барабан во время цикла стирки.

Если ее настроить неправильно, часть средства может оставаться в отсеке или вымываться слишком быстро. В результате одежда может быть выстирана неравномерно: часть загрязнений останется, а расход моющего средства возрастет.



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Как работает механизм?

Функция перегородки зависит от типа моющего средства. Для жидких гелей ее обычно устанавливают так, чтобы средство задерживалось в отсеке и подавалось постепенно. Для порошка, наоборот, перегородку переводят в положение, которое позволяет воде быстро смывать средство в барабан. Именно правильная настройка этого элемента обеспечивает эффективную и равномерную стирку.

Почему это важно?

Неправильное использование этой функции может не только ухудшить качество стирки, но и увеличить расход бытовой химии. В некоторых случаях это также может повлиять на состояние внутренних элементов стиральной машины из-за накопления остатков моющих средств. Производители советуют всегда проверять инструкцию к конкретной модели перед сменой типа моющего средства, чтобы правильно настроить лоток.

Какой режим стирки является наиболее экономичным?

Специалисты также напоминают, что больше всего электроэнергии стиральная машина потребляет во время программ для хлопка, где вода нагревается до высоких температур – иногда до 90 градусов. Именно нагрев является главным фактором энергопотребления.

Поэтому для экономии ресурсов рекомендуется использовать высокие температуры только при необходимости, а для ежедневной стирки выбирать более экономичные режимы.