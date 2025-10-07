Ничто не сравнится с ощущением свежей белоснежной подушки, как в дорогом отеле. Но достичь этого эффекта можно и дома без агрессивной химии и лишних затрат.

Как пишет Leravi, есть несколько простых шагов, которые вернут вашим подушкам форму, мягкость и приятный аромат, передает 24 Канал.

Смотрите также Ошибка с цветом, из-за которой ваша кухня имеет скучный вид

Какие подушки можно стирать?

В стиральной машине допускается стирать:

пуховые,

синтетические,

хлопковые подушки.

Главное – проверить этикетку производителя. А вот латексные или с эффектом "мемори-пены" лучше не стирать – они могут потерять форму. Такие модели очищают вручную или осторожно пылесосят.

Чем стирать подушки без химии?

Как пишет The Spruce, все необходимое уже есть у вас дома – на кухне или в ванной. Домашние ингредиенты не только очищают, но и убирают запахи и дезинфицируют ткань:

Перекись водорода – мягко отбеливает, не вредит волокнам.

Сода – устраняет запахи, смягчает ткань.

Уксус – дезинфицирует и растворяет загрязнения.

Жидкое мыло – эффективно борется с жиром и пятнами. Вместе эти компоненты образуют натуральное моющее средство, которое возвращает подушкам белизну и свежесть без хлорки или отбеливателей.



Как и чем постирать подушки / Фото Africa Images

Как стирать подушку?

Снимите наволочку и постирайте ее отдельно. Проверьте швы – зашейте, если есть дырки. Добавьте смесь ингредиентов в барабан вместе с подушками. Включите режим горячей воды и деликатной стирки. Обязательно выберите дополнительное полоскание, чтобы полностью вымыть остатки мыла. Сушка – самый важный этап. Влажная подушка теряет форму и может заплесневеть. Лучше всего – сушить на свежем воздухе. Если пользуетесь сушильной машиной, выбирайте низкую температуру. Чтобы наполнитель не слипался, добавьте в барабан теннисные мячики или шерстяные шарики – они помогут подушке оставаться пышной.

После такого ухода подушки снова станут белыми, мягкими и упругими – словно в пятизвездочном отеле.

Какие ошибки в уборке никогда не делают профи?