Как сделать ремонт более бюджетным: строитель назвал решения, которые помогут сэкономить

Ремонт квартиры часто обходится дороже, чем ожидают владельцы. В то же время сократить бюджет можно не только благодаря более дешевым материалам, но и за счет продуманных решений, не ухудшающих качество и внешний вид жилья.

Строитель с ником lesnik.pro в Instagram поделился несколькими советами, которые помогают сделать ремонт более доступным без существенных компромиссов.

Какие решения в ремонте помогут сэкономить?

Уложите виниловый пол одним контуром

Еще один способ сэкономить – использовать виниловый пол по всей квартире без порогов и переходов между комнатами. По словам строителя, такое решение не только удешевляет работы, но и делает интерьер зрительно цельным. К тому же не нужно покупать дополнительные стыковочные элементы для разных покрытий.

Выбирайте крашеные стены

Вместо дорогих декоративных покрытий или обоев строитель рекомендует обратить внимание на обычную покраску стен. Окрашенные стены стоят дешевле, их проще обновлять в будущем, а при повреждении можно легко подкрасить отдельный участок без полного ремонта комнаты.

Натяжной потолок поможет сократить расходы

Еще одним бюджетным решением строитель называет натяжной потолок. Она монтируется быстро, скрывает неровности перекрытия и позволяет избежать длительных и дорогих штукатурных работ. Кроме того, в такой потолок легко интегрировать современное освещение.

Один санузел – меньше затрат

Если речь идет о двухкомнатной квартире, строитель советует хорошо подумать, нужен ли второй санузел. Каждый дополнительный санузел означает больше затрат на плитку, сантехнику, инсталляции, мебель, отделку и монтаж. Если семья небольшая, один полноценный санузел может быть вполне достаточным и поможет существенно снизить бюджет ремонта.

Какие решения в ремонте помогут сэкономить: смотрите видео

Как сэкономить без потери качества?

Строитель отмечает, что главный принцип экономии – не покупать дешевые материалы, а принимать практические решения еще на этапе планирования. Именно продуманный выбор отделки, покрытий и планировки помогает сократить расходы, не жертвуя комфортом и долговечностью ремонта.