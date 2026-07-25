Строитель с ником lesnik.pro в Instagram поделился несколькими советами, которые помогают сделать ремонт более доступным без существенных компромиссов.
Какие решения в ремонте помогут сэкономить?
- Уложите виниловый пол одним контуром
Еще один способ сэкономить – использовать виниловый пол по всей квартире без порогов и переходов между комнатами. По словам строителя, такое решение не только удешевляет работы, но и делает интерьер зрительно цельным. К тому же не нужно покупать дополнительные стыковочные элементы для разных покрытий.
- Выбирайте крашеные стены
Вместо дорогих декоративных покрытий или обоев строитель рекомендует обратить внимание на обычную покраску стен. Окрашенные стены стоят дешевле, их проще обновлять в будущем, а при повреждении можно легко подкрасить отдельный участок без полного ремонта комнаты.
- Натяжной потолок поможет сократить расходы
Еще одним бюджетным решением строитель называет натяжной потолок. Она монтируется быстро, скрывает неровности перекрытия и позволяет избежать длительных и дорогих штукатурных работ. Кроме того, в такой потолок легко интегрировать современное освещение.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
- Один санузел – меньше затрат
Если речь идет о двухкомнатной квартире, строитель советует хорошо подумать, нужен ли второй санузел. Каждый дополнительный санузел означает больше затрат на плитку, сантехнику, инсталляции, мебель, отделку и монтаж. Если семья небольшая, один полноценный санузел может быть вполне достаточным и поможет существенно снизить бюджет ремонта.
Какие решения в ремонте помогут сэкономить: смотрите видео
Как сэкономить без потери качества?
Строитель отмечает, что главный принцип экономии – не покупать дешевые материалы, а принимать практические решения еще на этапе планирования. Именно продуманный выбор отделки, покрытий и планировки помогает сократить расходы, не жертвуя комфортом и долговечностью ремонта.