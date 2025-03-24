Аэрогриль, мультипечь или гриль: какую технику лучше купить для приготовления пищи

Современная кухня имеет множество гаджетов для приготовления пищи. Мультиварки, микроволновки, духовые шкафы, электрогрили и аэрогрили могут приготовить вкусное блюдо без лишних усилий. Однако, какое устройство более энергоэффективное для этого?

Какая техника значительно упростит жизнь и приготовление пищи – сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Какой гаджет поставить на своей кухне

Развитие технологий существенно изменило жизнь, и приготовление пищи – не исключение. Сейчас самыми популярными гаджетами на кухне являются аэрогриль, мультипечь и электрогриль. Многие думают, что аэрогриль и мультипечь – это слова-синонимы для названия одного прибора. Однако такое мнение является ошибочным.

Так, мультипечь и аэрогриль – два инновационных кулинарных гаджеты, которые могут приготовить немало блюд. Как можно догадаться из названия, мультипечь имеет главное назначение – выпекать. Впрочем, в ней можно приготовить и различные блюда. Прибор готовит пищу за счет верхних и нижних нагревательных элементов, а вентиляторы – обеспечивают циркуляцию горячего воздуха.

Аэрогриль имеет похожую технологию. Блюда готовятся за счет конвекционного воздуха, но технология позволяет точнее регулировать температуру. Это влияет на приготовление и вкус блюда. Хотя приборы и похожи, но аэрогриль – более современная разработка.



Какие преимущества современных гаджетов на кухне / Фото Getty Images

Также на современных кухнях можно часто встретить аэрогрили. Это пластины гриля, которые нагреваются и готовят вкусное мясо, рыбу или неповторимые сэндвичи.

Анализируя способ приготовления пищи каждым из гаджетов, эксперты резюмируют – аэрогриль готовит здоровую пищу без использования масла. Кроме того, современный бытовой прибор является энергоэффективным и потребляет немного электроэнергии, при этом – тратит минимум времени на приготовление.

Единственный минус аэрогриля – ограниченный объем. Возможно, для большой семьи такой прибор будет неэффектным, однако для небольших семей – аэрогриль станет идеальным вариантом для быстрого и полезного процесса приготовления любимых блюд. Впрочем, всегда стоит отталкиваться от собственных предпочтений и целей.

К слову, ранее ученые выяснили, что некоторые модели аэрогрилей могут шпионить за собственными хозяевами. Приборы собирают информацию, которую могут использовать против владельцев.