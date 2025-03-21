Как пишет 24 Канал со ссылкой на People, хотя это может показаться незначительным, на самом деле такой шаг поможет сэкономить деньги, уменьшить негативное влияние на окружающую среду и даже гарантировать безопасность вашего дома. Какие же приборы стоит отключать перед отъездом, а также что лучше оставить включенными, рассказываем далее.

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Телевизоры, игровые приставки и компьютеры

Даже в выключенном состоянии эти устройства потребляют энергию в режиме ожидания. Их отключение перед отъездом уменьшит ненужное потребление электроэнергии и поможет избежать возможных неисправностей.

Мелкая кухонная техника

Тостеры, блендеры, микроволновые печи и кофеварки могут быть источником расхода электроэнергии и потенциальной опасности. Их следует всегда отключать от розетки перед поездкой.

Приборы для ухода за волосами и косметические устройства

Фены, плойки, выпрямители и электробритвы никогда не должны оставаться включенными, особенно когда вас нет дома. Они могут представлять опасность пожара в случае неисправности или случайного включения.

Лампы и осветительные приборы

Некоторые оставляют свет включенным, чтобы создать эффект присутствия в доме, однако это может быть рискованно. Отключение светильников поможет избежать лишних расходов и потенциальной пожароопасности.

Обогреватели помещений

Обогреватели вызывают большой процент пожаров, связанных с отоплением жилых домов. Их обязательно следует выключать перед отъездом.

Большинство домашней техники следует выключать / Фото Pexels

Электрические одеяла

Электрические одеяла могут быть опасными, особенно если им более 10 лет. Отключение их от сети уменьшит риск возгорания и повреждения.

Стиральные и сушильные машины

Хотя эти приборы не потребляют много энергии в режиме ожидания, их следует выключать перед длительным отсутствием. Это поможет избежать возможных неисправностей.

Холодильник и морозильник

Если ваш отпуск не продлится больше месяца, холодильник стоит оставить включенным. При этом можно установить минимально допустимую температуру для экономии электроэнергии. Если же вы уезжаете на длительный период, стоит очистить холодильник, отключить его и оставить дверцу открытой для предотвращения появления неприятного запаха.

Детекторы дыма и сигнализации угарного газа

Эти системы безопасности должны оставаться включенными, чтобы обеспечить защиту жилья во время вашего отсутствия.

Системы безопасности и умные устройства

Домашние камеры наблюдения, охранные сигнализации и умные гаджеты должны быть постоянно подключенными, чтобы вы могли удаленно контролировать ситуацию дома.

Кстати, кроме отключения устройств из сети, есть также другие важные советы, которых рекомендует соблюдать электрик, чтобы уберечь дом от пожара.