Як пише 24 Канал з посиланням на People, хоча це може здаватися незначним, насправді такий крок допоможе заощадити гроші, зменшити негативний вплив на довкілля та навіть гарантуватиме безпеку вашої оселі. Які ж прилади варто відключати перед від’їздом, а також що краще залишити увімкненими, розповідаємо далі.

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Телевізори, ігрові приставки та комп’ютери

Навіть у вимкненому стані ці пристрої споживають енергію в режимі очікування. Їхнє відключення перед від’їздом зменшить непотрібне споживання електроенергії та допоможе уникнути можливих несправностей.

Дрібна кухонна техніка

Тостери, блендери, мікрохвильові печі та кавоварки можуть бути джерелом витрат електроенергії та потенційної небезпеки. Їх варто завжди відключати від розетки перед поїздкою.

Прилади для догляду за волоссям та косметичні пристрої

Фени, плойки, випрямлячі та електробритви ніколи не повинні залишатися увімкненими, особливо коли вас немає вдома. Вони можуть становити небезпеку пожежі в разі несправності чи випадкового ввімкнення.

Лампи та освітлювальні прилади

Дехто залишає світло увімкненим, щоб створити ефект присутності в будинку, проте це може бути ризиковано. Вимкнення світильників допоможе уникнути зайвих витрат та потенційної пожежонебезпеки.

Обігрівачі приміщень

Обігрівачі спричиняють великий відсоток пожеж, пов’язаних з опаленням житлових будинків. Їх обов’язково слід вимикати перед від’їздом.

Більшість домашньої техніки варто вимикати / Фото Pexels

Електричні ковдри

Електричні ковдри можуть бути небезпечними, особливо якщо їм понад 10 років. Відключення їх від мережі зменшить ризик загоряння та пошкодження.

Пральні та сушильні машини

Хоча ці прилади не споживають багато енергії в режимі очікування, їх слід вимикати перед тривалою відсутністю. Це допоможе уникнути можливих несправностей.

Холодильник і морозильник

Якщо ваша відпустка не триватиме більше місяця, холодильник варто залишити увімкненим. Водночас можна встановити мінімально допустиму температуру для економії електроенергії. Якщо ж ви їдете на тривалий період, варто очистити холодильник, відключити його та залишити дверцята відчиненими для запобігання появи неприємного запаху.

Детектори диму та сигналізації чадного газу

Ці системи безпеки повинні залишатися увімкненими, щоб забезпечити захист житла під час вашої відсутності.

Системи безпеки та розумні пристрої

Домашні камери спостереження, охоронні сигналізації та розумні гаджети мають бути постійно підключеними, щоб ви могли віддалено контролювати ситуацію вдома.

До речі, крім вимкнення пристроїв з мережі, є також інші важливі поради, яких рекомендує дотримувати електрик, щоб вберегти дім від пожежі.