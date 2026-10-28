Пол готов уже на следующий день: чем заменяют бетонную стяжку в Европе

Выравнивание пола больше не обязательно означает заливку бетона и недели ожидания. В современных ремонтах используется сухая стяжка, которая позволяет подготовить основу для нового покрытия значительно быстрее и без влажных строительных работ.

Как пишет британское издание Homebuilding, эта технология может стать удобной альтернативой традиционной цементной стяжке, особенно при ремонте квартир и старых домов.

Что такое сухая стяжка и чем она лучше бетонной?

Сухая стяжка – это способ выравнивания пола без цементно-песчаного раствора. Вместо него используют специальную сухую засыпку, которая компенсирует неровности, а сверху укладывают прочные плиты, чаще всего из гипсоволокна.

Главное преимущество – отсутствие длительного высыхания. После монтажа некоторых сухих систем укладывать финишное покрытие можно уже примерно через сутки. Точный срок зависит от материалов и рекомендаций производителя. Есть и другие преимущества:

Меньший вес. Конструкция может создавать меньшую нагрузку на перекрытия.

Конструкция может создавать меньшую нагрузку на перекрытия. Минимальное количество влаги. Не требуется использовать большие объемы воды.

Не требуется использовать большие объемы воды. Более быстрый монтаж. Не приходится готовить цементную смесь и ждать ее высыхания.

В то же время при засыпке и резке плит может образовываться пыль.

Как правильно сделать сухую стяжку?

Сначала снимают старое покрытие, очищают основание и закрывают щели, через которые может просыпаться засыпка. Затем укладывают необходимые разделительные слои и краевую ленту у стен. Далее сухой материал равномерно распределяют и выравнивают по уровню.

Этот этап особенно важен, ведь ошибки могут привести к проседанию пола и появлению скрипов. Сверху укладывают специальные напольные плиты, которые соединяют в соответствии с инструкцией производителя. Использовать обычный гипсокартон вместо элементов, предназначенных для пола, нельзя.

Можно ли укладывать ламинат и плитку на сухую стяжку?

Сухая стяжка может служить основой для ламината, паркетной доски и керамической плитки. Однако важно проверить совместимость конкретной системы с выбранным покрытием. Например, для плитки необходимо учесть жесткость основания, допустимую нагрузку и формат материала.

Некоторые тонкие покрытия могут потребовать дополнительного выравнивания. Поэтому сначала стоит выбрать финишное покрытие, а уже потом покупать материалы для стяжки.



Сухая стяжка может служить основанием для ламината / Фото Homebuilding

Где не стоит использовать сухую стяжку?

Сухая стяжка подходит не для всех помещений. В ванных комнатах и других зонах с повышенной влажностью требуются специальные системы с надлежащей гидроизоляцией. Также сухая засыпка не решит проблему поврежденного или нестабильного перекрытия.

Перед укладкой необходимо проверить состояние основания и допустимую нагрузку. Сухая стяжка может значительно ускорить ремонт, но не является универсальной заменой бетона. Ее надежность зависит от правильного выбора материалов и соблюдения технологии укладки.