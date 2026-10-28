Пол готов уже на следующий день: чем заменяют бетонную стяжку в Европе
Выравнивание пола больше не обязательно означает заливку бетона и недели ожидания. В современных ремонтах используется сухая стяжка, которая позволяет подготовить основу для нового покрытия значительно быстрее и без влажных строительных работ.
Как пишет британское издание Homebuilding, эта технология может стать удобной альтернативой традиционной цементной стяжке, особенно при ремонте квартир и старых домов.
Что такое сухая стяжка и чем она лучше бетонной?
Сухая стяжка – это способ выравнивания пола без цементно-песчаного раствора. Вместо него используют специальную сухую засыпку, которая компенсирует неровности, а сверху укладывают прочные плиты, чаще всего из гипсоволокна.
Главное преимущество – отсутствие длительного высыхания. После монтажа некоторых сухих систем укладывать финишное покрытие можно уже примерно через сутки. Точный срок зависит от материалов и рекомендаций производителя. Есть и другие преимущества:
- Меньший вес. Конструкция может создавать меньшую нагрузку на перекрытия.
- Минимальное количество влаги. Не требуется использовать большие объемы воды.
- Более быстрый монтаж. Не приходится готовить цементную смесь и ждать ее высыхания.
В то же время при засыпке и резке плит может образовываться пыль.
Как правильно сделать сухую стяжку?
Сначала снимают старое покрытие, очищают основание и закрывают щели, через которые может просыпаться засыпка. Затем укладывают необходимые разделительные слои и краевую ленту у стен. Далее сухой материал равномерно распределяют и выравнивают по уровню.
Этот этап особенно важен, ведь ошибки могут привести к проседанию пола и появлению скрипов. Сверху укладывают специальные напольные плиты, которые соединяют в соответствии с инструкцией производителя. Использовать обычный гипсокартон вместо элементов, предназначенных для пола, нельзя.
Можно ли укладывать ламинат и плитку на сухую стяжку?
Сухая стяжка может служить основой для ламината, паркетной доски и керамической плитки. Однако важно проверить совместимость конкретной системы с выбранным покрытием. Например, для плитки необходимо учесть жесткость основания, допустимую нагрузку и формат материала.
Некоторые тонкие покрытия могут потребовать дополнительного выравнивания. Поэтому сначала стоит выбрать финишное покрытие, а уже потом покупать материалы для стяжки.
Сухая стяжка может служить основанием для ламината / Фото Homebuilding
Где не стоит использовать сухую стяжку?
Сухая стяжка подходит не для всех помещений. В ванных комнатах и других зонах с повышенной влажностью требуются специальные системы с надлежащей гидроизоляцией. Также сухая засыпка не решит проблему поврежденного или нестабильного перекрытия.
Перед укладкой необходимо проверить состояние основания и допустимую нагрузку. Сухая стяжка может значительно ускорить ремонт, но не является универсальной заменой бетона. Ее надежность зависит от правильного выбора материалов и соблюдения технологии укладки.