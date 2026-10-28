Підлога готова вже наступного дня: чим замінюють бетонну стяжку в Європі

Як пише британське видання Homebuilding, ця технологія може стати зручною альтернативою традиційній цементній стяжці, особливо під час ремонту квартир і старих будинків.

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Що таке суха стяжка та чим вона краща за бетонну?

Суха стяжка – це спосіб вирівнювання підлоги без цементно-піщаного розчину. Замість нього використовують спеціальну суху засипку, яка компенсує нерівності, а зверху укладають міцні плити, найчастіше з гіпсоволокна.

Головна перевага – відсутність тривалого висихання. Після монтажу деяких сухих систем укладати фінішне покриття можна вже приблизно через добу. Точний термін залежить від матеріалів і рекомендацій виробника. Є й інші переваги:

Менша вага. Конструкція може створювати менше навантаження на перекриття.

Конструкція може створювати менше навантаження на перекриття. Мінімум вологи. Не потрібно використовувати великі обсяги води.

Не потрібно використовувати великі обсяги води. Швидший монтаж. Не доводиться готувати цементну суміш і чекати її висихання.

Водночас під час роботи із засипкою та різання плит може утворюватися пил.

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Як правильно зробити суху стяжку?

Спочатку знімають старе покриття, очищають основу та закривають щілини, через які може просипатися засипка. Потім укладають необхідні розділювальні шари та крайову стрічку біля стін. Далі сухий матеріал рівномірно розподіляють і вирівнюють за рівнем.

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Цей етап особливо важливий, адже помилки можуть призвести до просідання підлоги та появи скрипів. Зверху укладають спеціальні підлогові плити, які з'єднують відповідно до інструкції виробника. Використовувати звичайний гіпсокартон замість призначених для підлоги елементів не можна.

Чи можна укладати ламінат і плитку на суху стяжку?

Суха стяжка може бути основою для ламінату, паркетної дошки та керамічної плитки. Однак важливо перевірити сумісність конкретної системи з обраним покриттям. Наприклад, для плитки потрібно врахувати жорсткість основи, допустиме навантаження та формат матеріалу.

Деякі тонкі покриття можуть потребувати додаткового вирівнювання. Тому спочатку варто обрати фінішне покриття, а вже потім купувати матеріали для стяжки.

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Суха стяжка може бути основою для ламінату / Фото Homebuilding

Де не варто використовувати суху стяжку?

Суха стяжка підходить не для всіх приміщень. У ванних кімнатах та інших зонах із підвищеною вологістю потрібні спеціальні системи з належною гідроізоляцією. Також суха засипка не вирішить проблему пошкодженого чи нестабільного перекриття.

Перед монтажем необхідно перевірити стан основи та допустиме навантаження. Суха стяжка може значно прискорити ремонт, але не є універсальною заміною бетону. Її надійність залежить від правильного вибору матеріалів і дотримання технології монтажу.