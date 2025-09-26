Современная техника для дома иногда выглядит странно из-за нестандартных функций и дизайна. Она может значительно упростить быт и работу в доме.

О самых интересных и причудливых "умных" гаджетах для дома, которые уже можно купить, передает 24 Канал со ссылкой на Cnet и Yahoo.

Какие есть самые странные гаджеты для дома?

Холодильники, которые делают больше, чем просто охлаждают / Фото Samsung

Одна из самых крутых новых функций, появляющихся в умных холодильниках, – это прозрачные сенсорные экраны, которые позволяют заглянуть внутрь, не открывая дверцу. Отсутствие необходимости открывать дверцу, чтобы проверить, что вам нужно во время следующего похода за продуктами, может значительно сэкономить энергию, а следовательно, и деньги, в течение срока службы вашего холодильника.

Еще одна интересная функция, которая все чаще появляется в умных холодильниках, – это регулируемые температурные зоны. Эти холодильники, например эта стильная модель от Fisher and Paykel, могут не только хранить продукты при идеальной температуре подачи, но и продлевать срок их годности, сохраняя их в идеальном температурном диапазоне для хранения.

Самоочищающиеся лотки для кошек / Фото Whisker

Лотки вроде CatGenie не только автоматически смывают отходы, но и моют и сушат гранулы наполнителя, что позволяет экономить. А PetSafe SmartSpin еще и отслеживает здоровье кота – вес, частоту посещений – и все это через приложение.

Зеркала, которые помогают наносить макияж / Фото Mirror

Есть зеркала, которые анализируют ваш уход за кожей и подсказывают, как наносить макияж. Модели типа Capstone Connected Mirror имеют сенсорный экран, голосовое управление и даже могут запускать мини-приложения через Wi-Fi.

Смотрите YouTube-уроки, слушайте музыку, проверяйте Insta – все из вашего зеркала, пока красите ресницы. Больше не надо держать телефон, испачканный тональником.

Кофеварки с голосовым управлением / Фото Andrew Blok / CNET

Хотите заваривать кофе, даже не выходя из ванной? Легко.

Специальная капельная кофеварка Specialty Drip Coffee Maker от Cafe имеет функцию voice-to-brew, настройки крепости, фильтрацию и приложение, которое позволяет запускать кофеварку прямо с дороги.

Премиальная Miele Milk Perfection 6360 сохраняет до 8 любимых рецептов, позволяет регулировать крепость и температуру для различных видов чая – и все это через приложение. Не нужно даже прикасаться к кофемашине – это настоящий "бариста на искусственном интеллекте".

Духовки, которые готовят сами / Фото David Watsky / CNET

Современные "умные" духовки, как Brava Smart Oven, могут выпекать, жарить, тушить, делать гриль, поджаривать, запекать на пару – и еще много чего.

Также они проводят вас по рецепту шаг за шагом – больше не надо искать на телефоне или в кулинарной книге. Они даже имеют читатель экрана – это прекрасно для людей с недостатками зрения.

А еще позволяют готовить несколько блюд одновременно при разных температурах – все в одной камере.

Робот-пылесос с рукой, как в мультфильмах / Фото Roborock

Так, например, Saros Z70 имеет роботизированную пятиосевую руку OmniGrip, которая:

перемещает мелкие предметы,

поднимает тапочки, чтобы пропылесосить под ними,

убирает мусор.

За это он получил награду Best of CES. Хотя еще не продается, компания планирует его выпуск.

Умные унитазы, анализирующие здоровье / Фото Numi from Kohler

Если вы из тех людей, кто не хочет "терять время" в туалете – теперь это уже не проблема. Умное, продуктивное, комфортное пребывание в ванной комнате – вполне достижимо благодаря умным туалетам, душам и раковинам. Но именно туалеты среди них привлекают больше всего внимания.

Что может современный умный унитаз вроде модели Kohler Numi:

Подключение к Alexa или другому голосовому помощнику. Вы можете управлять унитазом голосом: включать подогрев сиденья, открывать или закрывать крышку, запускать смыв, менять режим биде и тому подобное.

Интеллектуальное биде с полной настройкой. Можно выбирать тип струи: стандартный, импульсный, массажный; температуру воды: от прохладной до теплой и тому подобное.

Автоматическое открытие/закрытие крышки и сиденья. Вы можете даже не касаться унитаза – он открывает крышку, когда вы приближаетесь, и закрывает после вас.

Световые и звуковые профили для каждого члена семьи. В Kohler Numi можно создать до 5 индивидуальных профилей. Каждый пользователь может задать: уровень освещения (ночная подсветка), музыку или звуковой фон (например, природа, шум воды, классика), свои параметры биде.

Самоочистка и дезинфекция: унитазы имеют антибактериальное покрытие. Они автоматически очищают: биде, сиденья, чашу унитаза. Некоторые модели имеют UV-дезинфекцию и систему слива без брызг.

Потенциал для анализа здоровья (функции в разработке или тестировании) В будущем (а в некоторых моделях – уже частично реализовано) туалеты смогут выявлять уровень гидратации, анализировать мочу или кал на наличие глюкозы, белка, крови, следить за частотой посещений туалета, сообщать о потенциальных проблемах с ЖКТ, печенью или почками. Такие данные будут отправляться в мобильное приложение.

Какие простые гаджеты выбрать для дома?

Современные гаджеты не обязательно сложные – они могут делать жизнь проще.

5 полезных гаджетов для дома: